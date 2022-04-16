Com gol no fim, Tottenham perde para o Brighton e desperdiça pontos na briga pelo G4 da Premier League

O Brighton conseguiu uma importante vitória sobre o Tottenham por 1 a 0, nos últimos minutos, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 33ª rodada da Premier League, e complicou o rival na luta para se manter no G4, em busca do acesso à próxima temporada da Champions League. O gol do triunfo veio no último minuto de partida, dos pés do belga Leandro Trossard.Em uma grande atuação do sistema defensivo, o Brighton aguardou a melhor oportunidade para matar o jogo. Os comandados de Graham Potter se fecharam com duas linhas de marcação bem próximas e surpreenderam os Spurs, que mal conseguiram construir jogadas no primeiro tempo.