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Com gol no fim, Tottenham perde para o Brighton e desperdiça pontos na briga pelo G4 da Premier League

Leandro Trossard garantiu a vitória do Brighton, premiado pela boa atuação defensiva...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 10:55

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 10:55

O Brighton conseguiu uma importante vitória sobre o Tottenham por 1 a 0, nos últimos minutos, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 33ª rodada da Premier League, e complicou o rival na luta para se manter no G4, em busca do acesso à próxima temporada da Champions League. O gol do triunfo veio no último minuto de partida, dos pés do belga Leandro Trossard.Em uma grande atuação do sistema defensivo, o Brighton aguardou a melhor oportunidade para matar o jogo. Os comandados de Graham Potter se fecharam com duas linhas de marcação bem próximas e surpreenderam os Spurs, que mal conseguiram construir jogadas no primeiro tempo.
O time de Antonio Conte até melhorou ofensivamente na volta do intervalo, e Son ficou perto de anotar um golaço. Mas Leandro Trossard matou o jogo após boa jogada ao lado de Adam Lallana.
> Confira a classificação e a tabela do Campeonato Inglês
Com o resultado, o Brighton chegou a 40 pontos, na 10ª posição. O Tottenham segue na quarta colocação, com 57 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Arsenal, que entra em campo neste sábado contra o Southampton.
Crédito: OBrightonconquistouumaimportantevitóriaforadecasasobreoTottenham(Foto:TOLGAAKMEN/AFP

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