Com gol no fim, São Paulo vence o Santos e sai em vantagem na semifinal do Paulista Feminino

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc

O São Paulo venceu o Santos por 1 a 0, na manhã deste domingo (17), na Arena Barueri, por 1 a 0, e largou em vantagem na semifinal do Campeonato Paulista Feminino. O gol da vitória foi marcado por Lauren, aos 48 minutos do segundo tempo. O jogo começou equilibrado e as duas equipes chegaram com perigo. Foi o Tricolor quem ameaçou primeiro, com Carol, mas o Peixe respondeu e passou a ser melhor na partida. Cristiane perdeu uma boa chance em cabeçada com perigo aos 26 minutos. No entanto, o jogo foi para o intervalo sem gols.

Na segunda etapa, Byanca acertou o travessão do São Paulo, que respondeu com Jaqueline, quase abrindo o placar. As duas equipes tiveram chances de marcar, e quando parecia que o jogo terminaria sem gols, aos 48 minutos, ele veio. Micaelly levantou na área em cobrança de falta de longe, e Lauren chegou sozinha para cabecear e abrir o placar.