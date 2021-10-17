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Com gol no fim, São Paulo vence o Santos e sai em vantagem na semifinal do Paulista Feminino

Lauren marca nos acréscimos do segundo tempo e dá vantagem ao Tricolor diante do Peixe. Jogo de volta acontecerá no dia 01 de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 13:56

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 13:56

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc
O São Paulo venceu o Santos por 1 a 0, na manhã deste domingo (17), na Arena Barueri, por 1 a 0, e largou em vantagem na semifinal do Campeonato Paulista Feminino. O gol da vitória foi marcado por Lauren, aos 48 minutos do segundo tempo. O jogo começou equilibrado e as duas equipes chegaram com perigo. Foi o Tricolor quem ameaçou primeiro, com Carol, mas o Peixe respondeu e passou a ser melhor na partida. Cristiane perdeu uma boa chance em cabeçada com perigo aos 26 minutos. No entanto, o jogo foi para o intervalo sem gols.
Na segunda etapa, Byanca acertou o travessão do São Paulo, que respondeu com Jaqueline, quase abrindo o placar. As duas equipes tiveram chances de marcar, e quando parecia que o jogo terminaria sem gols, aos 48 minutos, ele veio. Micaelly levantou na área em cobrança de falta de longe, e Lauren chegou sozinha para cabecear e abrir o placar.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!As equipes voltam a se enfrentar no jogo de volta da semifinal. A partida está marcada para o dia 1º de novembro (segunda-feira), às 17h, também na Arena Barueri. Em caso de nova vitória ou um empate por qualquer resultado, o São Paulo fica com a vaga. O Santos precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou mais para se classificar diretamente.

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