Com gol no fim, São Paulo empata com Cruzeiro no Brasileiro sub-17

Crédito: Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro

Cruzeiro e São Paulo empataram por 1 a 1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, em Nova Serrana (MG). O Tricolor volta a campo no próximo sábado (15), contra o América-MG, em Cotia. Já a Raposa enfrenta o Grêmio, também no sábado, em Porto Alegre.

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O jogo começou truncado e sem muitas boas chances no ataque. Aos 25 minutos, Kayque Ryann fez a jogada pela direita e cruzou para a área. A bola ia chegando em Caio, que recebeu a carga nas costas, e o árbitro marcou pênalti para o São Paulo. Na cobrança, cobrou forte, no canto direito, mas o goleiro conseguiu desviar e evitar o gol são-paulino. O jogo continuou sem muitas chances de gol. O Cruzeiro chegou no fim da primeira etapa, marcando o seu gol.

João Wellington deu uma bela lambreta em cima da marcação, mas Ythallo chegou afastando o perigo da área do São Paulo. Pedrão cabeceou de volta para área, e Leandro, goleiro tricolor, errou o tempo da bola e entregou para Vitor Roque, que só chegou para marcar. O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro, truncado e sem muitas chances para abrir o marcador. O jogo ficou mais movimentado, e o goleiro Leandro apareceu bem para evitar o segundo gol do rival. Aos dez minutos, veio a resposta são-paulina em lindo chute de Caio, pela direita, desviado pelo goleiro.