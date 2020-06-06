futebol

Com gol no fim, RB Leipzig tropeça e empata com o lanterna Paderborn

Com o empate por 1 a 1, donos da casa permanecem na zona de classificação para a próxima Champions League, onze pontos atrás do líder Bayern de Munique...
LanceNet

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 15:56

Crédito: HANNIBAL HANSCHKE AFP
O RB Leipzig empatou com o lanterna Paderborn por 1 a 1, neste sábado, na Red Bull Arena, mas permaneceu na zona de classificação para a próxima Champions League. O tcheco Schick abriu o placar no primeiro tempo e no fim Christian Strohdiek empatou para os visitantes. Com o resultado, os donos da casa seguem na terceira posição da Bundesliga com 59 pontos. Já os visitantes permanecem na lanterna do campeonato, com apenas 20 pontos.
Na próxima rodada, o RB Leipzig visita o Hoffenheim, na próxima sexta, às 15h30, no Sinsheim, pela 31ª rodada da Bundesliga. No dia seguinte, o Paderborn, por sua vez, buscará a recuperação contra o Werder Bremen, na Paderborn Arena, às 10h30.
Confira da Tabela do Campeonato Alemão
Donos da casa comandam as ações
A partida começou com o RB Leipzig controlando o Paderborn, pressionando a saída de bola com bastante ímpeto ofensivo. No entanto, os donos da casa não conseguiram fazer com que o amplo domínio na posse de bola surtisse em muitas chances de gol. Aos 9, Nhunku recebeu na entrada da área e bateu no canto de Leopold Zingerle, que fez grande defesa. Já aos 15, foi a vez de Timo Werner partir com a bola dominada e quase marcar.
Leipzig abre o placar e a expulsão de Upamecano​Em um jogo tranquilo, o RB Leipzig comandava as ações e seguia controlando o adversário. Até que aos 27, em uma linda jogada de Timo Werner, Patrik Schick, recebeu na área e só colocou no canto do goleiro para abrir o placar. Apesar do domínio, o time dirigido por Julian Nagelsmann não ampliou o placar e aos 42, o zagueiro Upamecano tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso.
Aposta no contra-ataque​Com menos um, os donos da casa apostaram nos contra-ataques no segundo tempo. Já os visitantes foram em busca do empate, porém sem qualidade técnica e organização tática. Apesar da vontade, foi o Leipzig quem chegou mais perto de ampliar o marcador. Aos 61, após rebote de Zingerle, Dano Olmo acertou um forte chute, que obrigou o o goleiro a fazer uma grande defesa. Seis minutos depois, Werner dividiu com arqueiro e colocou a bola rente à trave esquerda.
Empate na raça e donos da casa encolhidos
No fim, o Paderborn cresceu na partida e tentou o empate na base da vontade, mas a defesa do Leipzig conseguiu segurar bem os cruzamentos. Contudo, a entrega foi premiada aos 90 minutos. Após rebote do goleiro Gulacsi, Christian Strohdiek colocou a bola no fundo das redes e sacramentou o empate com muita raça.
Invencibilidade mantida​Com a resultado, o RB Leipzig chegou há onze jogos de invencibilidade no Campeonato Alemão com quatro vitórias e sete empates e permanece na zona de classificação para a Champions League da próxima temporada. Por outro lado, o lanterna Paderborn não vence há onze partidas e segue na lanterna, oito pontos a menos que o Mainz, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

