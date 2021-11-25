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Com gol no fim, Mura vence o Tottenham, que precisa de vitória na útima rodada da Conference League

Kane consegue empate para o Tottenham no segundo tempo, mas Mura marca aos 49 minutos com Marosa...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 16:42

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 16:42

O Tottenham deixou para trás a chance de garantir a sua classificação para a próxima fase da Conference League ao perder por 2 a 1 com o Mura nesta quinta-feira. Os ingleses brigam com o Vitesse por uma vaga no mata-mata na última rodada da fase de grupos.Veja a tabela da Conference League
NA FRENTEJá eliminado da competição, o Mura resolveu dar muito trabalho ao Tottenham na partida desta quinta-feira, e abriu o placar rapidamente. Aos onze minutos do primeiro tempo, a equipe da casa fez o primeiro gol do jogo com Tomi Horvat.
EXPULSÃOA situação do Tottenham, que já era ruim na partida, piorou ainda no primeiro tempo, quando o ala-esquerdo Ryan Sessegnon recebeu o seu segundo cartão amarelo aos 31 minutos, deixando o campo mais cedo. Assim, os Spurs enfrentaram grandes problemas.
EMPATEApós atacar durante a segunda etapa, o Tottenham finalmente conseguiu deixar tudo igual já aos 27 minutos da parte final do confronto. Após assistência do brasileiro Lucas Moura, o atacante Harry Kane empatou para os ingleses.
GOL NO FIM​Novamente, o Mura resolveu surpreender o Tottenham, e estragou todos os planos da equipe inglesa logo no fim do confronto. Aos 49 minutos do segundo tempo, o time da casa chegou ao gol da vitória com Amadej Marosa, complicando a situação dos Spurs no grupo.
SEQUÊNCIAO Tottenham entra em campo às 11h (de Brasília) deste domingo em confronto contra o Burnley pela Premier League.
Crédito: TottenhamsofreuderrotaparaoMura(Foto:PAULELLIS/AFP

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