Com gol no fim, Mura vence o Tottenham, que precisa de vitória na útima rodada da Conference League

O Tottenham deixou para trás a chance de garantir a sua classificação para a próxima fase da Conference League ao perder por 2 a 1 com o Mura nesta quinta-feira. Os ingleses brigam com o Vitesse por uma vaga no mata-mata na última rodada da fase de grupos.Veja a tabela da Conference League

NA FRENTEJá eliminado da competição, o Mura resolveu dar muito trabalho ao Tottenham na partida desta quinta-feira, e abriu o placar rapidamente. Aos onze minutos do primeiro tempo, a equipe da casa fez o primeiro gol do jogo com Tomi Horvat.

EXPULSÃOA situação do Tottenham, que já era ruim na partida, piorou ainda no primeiro tempo, quando o ala-esquerdo Ryan Sessegnon recebeu o seu segundo cartão amarelo aos 31 minutos, deixando o campo mais cedo. Assim, os Spurs enfrentaram grandes problemas.

EMPATEApós atacar durante a segunda etapa, o Tottenham finalmente conseguiu deixar tudo igual já aos 27 minutos da parte final do confronto. Após assistência do brasileiro Lucas Moura, o atacante Harry Kane empatou para os ingleses.

GOL NO FIM​Novamente, o Mura resolveu surpreender o Tottenham, e estragou todos os planos da equipe inglesa logo no fim do confronto. Aos 49 minutos do segundo tempo, o time da casa chegou ao gol da vitória com Amadej Marosa, complicando a situação dos Spurs no grupo.

SEQUÊNCIAO Tottenham entra em campo às 11h (de Brasília) deste domingo em confronto contra o Burnley pela Premier League.