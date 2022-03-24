Com gol no fim, Macedônia do Norte vence e Itália está fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva

O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Quatro anos depois de ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia na repescagem, a Itália novamente está fora da Copa do Mundo, dessa vez a do Qatar. Nesta quinta-feira, a Azzurra perdeu para a Macedônia do Norte por 1 a 0 em partida válida pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias.O gol saiu nos acréscimos do segundo tempo, com requintes de crueldade, quando o atacante Trajkovski acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Donnaruma. Esta é a primeira vez na história da Azzurra em que não se classifica para dois mundiais consecutivos.
Com o resultado, a Macedônia do Norte enfrentará na final da repescagem Portugal, de Cristiano Ronaldo, na próxima terça-feira (29), no Estádio do Dragão. Quem vencer, garante uma vaga para a próxima Copa do Mundo no Qatar. Os macedônios nunca jogaram a competição e tentam a classificação pela primeira vez na sua história.
INÍCIO FORTEEm casa, a Itália fez o que dela se esperava nos primeiros minutos de jogo. Superior tecnicamente, a Azzurra foi pra cima da Macedônia do Norte e chegou a ter mais de 70% de posse de bola. A melhor chance ficou com Berardi, quando o goleiro Dimitrievski saiu jogando errado com os pés. O atacante italiano, com gol aberto, chutou fraco e deu chance do goleiro se recuperar no lance e evitar o pior. Dimitrievski, inclusive, foi o grande nome da primeira etapa com defesas decisivas para o empate ao intervalo.
RETRANCA PODEROSANa etapa final, mais do mesmo. A Itália seguiu dominante na partida e colocando a Macedônia praticamente com as linhas dentro da própria área. A Azzura teve nada menos do que 32 finalizações na partida, mas apenas cinco chutes certos no gol defendido por Dimitrievski. Foram inúmeras chances perdidas por erros técnicos e decisões ruins. E o roteiro do futebol é claro...
QUEM NÃO FAZ, LEVA (E FICA DE FORA DA COPA DO MUNDO)Quando o jogo se encaminhava para uma prorrogação, que já seria um feito enorme para os visitantes, veio o grande momento da história da seleção da Macedônia do Norte. Aos 47 minutos do segundo tempo, Trajkovski acertou um belo chute de longa distância, Donnarumma pulou atrasado e a bola morreu no cantinho. Festa para os visitantes e clima de velório para os italianos presentes no Stadio Renzo Barbera, em Palermo. Filme repetido quatro anos depois.