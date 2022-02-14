Com gol no fim, Grêmio busca o empate contra o Juventude

Em sua Arena, em Porto Alegre, em jogo válido pela 6ª rodada pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio empatou com o Juventude pelo placar de 1 a 1. O time de Caxias do Sul fez o gol aos 35 minutos, gol marcado por Capixaba. O Imortal achou o empate já no finzinho da partida, gol de Nicolas. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogoPrimeiro TempoGRÊMIO COMEÇA MELHOR QUE O JUVENTUDEJogando em casa, o Grêmio foi para cima e foi bem melhor nos primeiros dois terços da primeira etapa. As melhores oportunidades criadas pelo Imortal foram em arremates de Ferreirinha e Benitez, mas a falta de pontaria do argentino e goleiro Cesar evitaram que o Imortal inaugurasse o marcador.

O Juventude também teve suas oportunidades com Capixaba, que chutou para fora, e com Guilherme Parede, que Brenno efetuou bem a defesa e evitou que o Imortal tomasse o primeiro gol.

GRANDES LANCES NO FIM DO PRIMEIRO TEMPOA reta final da etapa inicial foi de grandes chances desperdiçadas de ambas as partes. O Juventude perdeu com Guilherme Parede e Ricardo Bueno. Já o Grêmio ficou muito perto de fazer o seu gol nas jogadas de Ferreirinha e Diego Souza, o segundo acertou o travessão.

SEGUNDO TEMPOCADA TIME PERDE UMA CHANCEOs dois times continuaram buscando o gol na etapa final, sendo o Juventude um pouco mais agudo em partes do segundo tempo. Chances perigosas até os 33 minutos, cada um teve uma. Mas tanto Brenno, goleiro do Grêmio, como o goleiro Cesar, do Juventude, impediram que om gol saísse até àquela altura do jogo.

JUVENTUDE ABRE O PLACARQuando parecia que ninguém conseguiria colocar a bola dentro do gol, o Juventude foi lá e abriu o placar. Em contra-ataque, Jadson recebeu lançamento e passou para Capixaba, que conseguiu tirar o goleiro e marcar: 1 a 0.