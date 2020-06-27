Com gol no fim da prorrogação, Manchester United derrota Norwich e se classifica na Copa da Inglaterra

Em jogo decidido no fim da prorrogação, o Manchester United garantiu a vitória fora de casa sobre o Norwich por 2 a 1 e é o primeiro time a conquistar a classificação às semifinais da Copa da Inglaterra. Ighalo e Maguire marcaram para os Red Devils. Cantwell descontou para os donos da casa.
Começo mornoAs equipes fizeram um primeiro tempo sem muitas emoções, valorizando a posse de bola e estudando o adversário. A única chance clara de gol foi apenas no fim da primeira etapa. Aos 42, Cantwell fez boa jogada e rolou para Rupp. Ele soltou a bomba, mas o zagueiro Maguire cortou na hora exata. Na sobra, Cantwell emendou um chute perigoso para fora.
Lá e cá O Manchester United voltou mais organizado para o segundo tempo e a mudança de postura foi premiada. Logo aos 6 minutos, Shaw fez jogada pela esquerda e cruzou. Mata desviou e a bola sobrou limpa para Ighalo marcar o primeiro gol da partida. O Norwich respondeu e saiu em busca do empate. Aos 24, Buendía cobrou falta na área e, na confusão, a bola desviou na ombro de Godfrey e quase entrou. Aos 29, em nova jogada de Buendia, Cantwell recebeu na entrada da área, chutou forte, e o goleiro Romero não conseguiu defender, cedendo o empate.
Krul segura empateOs donos da casa dominavam as ações ofensivas na partida, mas quem chegou perto de sair com a vitória no tempo normal foi o United. Aos 42, Bruno Fernandes toca para Ighalo, que, ao tentar se livrar da marcação na entrada da área, foi puxado pela zagueiro Klose. O árbitro marcou a falta e expulsou o defensor do Norwich. A pressão do Manchester foi forte no fim do tempo normal, mas esbarrou no goleiro Krul. No último lance, aos 50, Pogba chutou cruzado e Krul espalmou. No rebote, Greenwood chutou forte e o goleiro fez outra grande defesa, levando a partida para a prorrogação.
A prorrogação começou e a pressão do Manchester United aumentou. O Norwich se fechou na defesa e nitidamente buscava levar a decisão da vaga para os pênaltis. Logo aos 3 minutos, Rashford chutou forte de fora da área e Krul fez outra grande defesa. Apesar de ter um jogador a mais, o United tinha dificuldade de finalizar. Na segunda etapa da prorrogação, aos 5 minutos, outro milagre do goleiro do Norwich. Em escanteio cobrado na área, Maguire subiu mais que todo mundo e Krul fez grande defesa. Quando a partida se encaminhava para os pênaltis, Maguire deu o alívio ao torcedor do United. Aos 12, Pogba lançou na área e a bola sobrou para o zagueiro empurrar para o fundo do gol e dar a classificação ao Manchester.