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futebol

Com gol no apagar das luzes, Operário empata com Brusque

Equipes seguem tentando espaço na primeira parte da tabela de classificação...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 22:25

LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 22:25
A 18ª rodada do Brasileirão Série B se encerrou neste domingo, 15, com o duelo entre Operário e Brusque. Os times se encontraram no Estádio Germano Krüger, no Paraná. Com gol de Edu, artilheiro da competição, os visitantes abriram o 1 a 0. No entanto, no final do duelo, Fábio Alemão deixou tudo igual. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNA BUSCA DO GOL...
O Operário, que queria manter a sua boa sequência de vitórias, entrou em campo já em busca de abrir o placar. Logo aos 6, em cobrança de falta, Paulo Sérgio tentou mandar direto no gol, mas a bola desviou na barreira.
AS CHANCES DE PAULO SÉRGIO...
Depois de três minutos, o atacante teve nova chance. Paulo Sérgio recebeu na entrada da área, fazendo a proteção, ganhando espaço e mandando para o gol. A bola, porém, foi para a linha de fundo. Aos 13, o camisa 9 chegou a mandar a bola para o fundo das redes após cruzamento de Pimpão. No entanto, a arbitragem pegou impedimento.
NADA DE GOLS!
A falta de finalização com sucesso foi um grande problema para o Fantasma. Enquanto isso, o Brusque procurava sempre explorar os erros do adversário, sempre muito fechado. Os donos da casa chegaram a aparecer aos 17, com Marcelo Santos, que mandou longe. Os adversários responderam com Nonato, que, após cruzamento de Thiago Alagoano, desviou na entrada da área, obrigado Thiago Braga a defender.
QUASE, QUASE...
Aos 23, mais uma nova chance para os mandantes. Em bola na área do Brusque, Thomaz desviou, e Longuine tentou finalizar. Nonato conseguiu bloquear a chegada do Fantasma. Thomaz apareceu de novo aos 36, quando recebeu, ajeitou e mandou colocado. A bola passou raspando.
TENTANDO ABRIR O PLACAR...​Os dois times voltaram a campo com a intensidade ainda maior, buscando o gol. Aos 4, o Operário apareceu com Thomaz, que roubou de Diego Mathias, avançou e arriscou de fora da área. No entanto, bateu mal. Como resposta, Alex Ruan avançou pela esquerda, entrou na área e mandou no gol. A bola subiu muito.
QUEM NÃO FAZ, LEVA!
Apesar das diversas oportunidades do Fantasma, quem saiu na frente foi o Brusque. Aos 12, Zé Carlos tentou. Um minuto depois, Alex Ruan acionou Airton pela esquerda, que avançou e cruzou na área. Edu, artilheiro da Série B, fez jus e cabeceou para o fundo das redes.
EM BUSCA DOS GOLS!​O Brusque não diminuiu o ritmo e foi em busca de ampliar o marcador. Contudo, o Operário tentou o empate. Aos 16, em bola parada, Longuine mandou na área, e Rodolfo Filemon desviou pelo alto. O goleiro do Brusque fez uma bela defesa. Na sequência, Longuine mandou de cabeça, fazendo a bola passar perto da meta dos visitantes. O jogador apareceu novamente aos 22, mandando no gol com a canhota. Zé Carlos defendeu.
RITMO INTENSO!
Os times seguiram com tudo. Aos 26, Thiago Braga brilhou. Garcez recebeu na área, pela esquerda. O atleta bateu de canhota para o gol, com a bola indo rasteira. O goleiro do Fantasma fez ótima defesa. Zé Carlos precisou fazer nova defesa aos 39, em uma bomba de Rafael Oller.FICHA TÉCNICAOperário 0 x 0 BrusqueLocal: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)​Data e hora: 15/08/2021 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Rafael Martins de SáAssistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Thiago Gomes MagalhãesCartões amarelos: Everton Alemão (Brusque)Cartões vermelhos: -Gols:
OPERÁRIO (Técnico: Matheus Costa)
Thiago Braga; Alex Silva (Rafael Chorão, aos 11'/2ºT), Rodolfo Filemon, Reniê e Fabiano (Djalma Silva, aos 11'/2ºT); Fábio Alemão, Marcelo Santos e Rafael Longuine (Schumacher, aos 40'/2ºT); Thomaz (Marcelo, aos 29'/2ºT), Paulo Sérgio e Rodrigo Pimpão (Rafael Oller, aos 29'/2ºT).
BRUSQUE (Técnico: Jerson Testoni)​​Zé Carlos; Nonato (Sandro, aos 29'/2ºT), Claudinho, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar, Alex Ruan (Fio, aos 28'/2ºT), Thiago Alagoano; Diego Mathias e Garcez; Edu (Jonatha Alagoano, aos 41'/2ºT).

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