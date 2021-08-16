Com gol no apagar das luzes, Operário empata com Brusque

A 18ª rodada do Brasileirão Série B se encerrou neste domingo, 15, com o duelo entre Operário e Brusque. Os times se encontraram no Estádio Germano Krüger, no Paraná. Com gol de Edu, artilheiro da competição, os visitantes abriram o 1 a 0. No entanto, no final do duelo, Fábio Alemão deixou tudo igual. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNA BUSCA DO GOL...

O Operário, que queria manter a sua boa sequência de vitórias, entrou em campo já em busca de abrir o placar. Logo aos 6, em cobrança de falta, Paulo Sérgio tentou mandar direto no gol, mas a bola desviou na barreira.

AS CHANCES DE PAULO SÉRGIO...

Depois de três minutos, o atacante teve nova chance. Paulo Sérgio recebeu na entrada da área, fazendo a proteção, ganhando espaço e mandando para o gol. A bola, porém, foi para a linha de fundo. Aos 13, o camisa 9 chegou a mandar a bola para o fundo das redes após cruzamento de Pimpão. No entanto, a arbitragem pegou impedimento.

NADA DE GOLS!

A falta de finalização com sucesso foi um grande problema para o Fantasma. Enquanto isso, o Brusque procurava sempre explorar os erros do adversário, sempre muito fechado. Os donos da casa chegaram a aparecer aos 17, com Marcelo Santos, que mandou longe. Os adversários responderam com Nonato, que, após cruzamento de Thiago Alagoano, desviou na entrada da área, obrigado Thiago Braga a defender.

QUASE, QUASE...

Aos 23, mais uma nova chance para os mandantes. Em bola na área do Brusque, Thomaz desviou, e Longuine tentou finalizar. Nonato conseguiu bloquear a chegada do Fantasma. Thomaz apareceu de novo aos 36, quando recebeu, ajeitou e mandou colocado. A bola passou raspando.

TENTANDO ABRIR O PLACAR...​Os dois times voltaram a campo com a intensidade ainda maior, buscando o gol. Aos 4, o Operário apareceu com Thomaz, que roubou de Diego Mathias, avançou e arriscou de fora da área. No entanto, bateu mal. Como resposta, Alex Ruan avançou pela esquerda, entrou na área e mandou no gol. A bola subiu muito.

QUEM NÃO FAZ, LEVA!

Apesar das diversas oportunidades do Fantasma, quem saiu na frente foi o Brusque. Aos 12, Zé Carlos tentou. Um minuto depois, Alex Ruan acionou Airton pela esquerda, que avançou e cruzou na área. Edu, artilheiro da Série B, fez jus e cabeceou para o fundo das redes.

EM BUSCA DOS GOLS!​O Brusque não diminuiu o ritmo e foi em busca de ampliar o marcador. Contudo, o Operário tentou o empate. Aos 16, em bola parada, Longuine mandou na área, e Rodolfo Filemon desviou pelo alto. O goleiro do Brusque fez uma bela defesa. Na sequência, Longuine mandou de cabeça, fazendo a bola passar perto da meta dos visitantes. O jogador apareceu novamente aos 22, mandando no gol com a canhota. Zé Carlos defendeu.

RITMO INTENSO!

Os times seguiram com tudo. Aos 26, Thiago Braga brilhou. Garcez recebeu na área, pela esquerda. O atleta bateu de canhota para o gol, com a bola indo rasteira. O goleiro do Fantasma fez ótima defesa. Zé Carlos precisou fazer nova defesa aos 39, em uma bomba de Rafael Oller.FICHA TÉCNICAOperário 0 x 0 BrusqueLocal: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)​Data e hora: 15/08/2021 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Rafael Martins de SáAssistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Thiago Gomes MagalhãesCartões amarelos: Everton Alemão (Brusque)Cartões vermelhos: -Gols:

OPERÁRIO (Técnico: Matheus Costa)

Thiago Braga; Alex Silva (Rafael Chorão, aos 11'/2ºT), Rodolfo Filemon, Reniê e Fabiano (Djalma Silva, aos 11'/2ºT); Fábio Alemão, Marcelo Santos e Rafael Longuine (Schumacher, aos 40'/2ºT); Thomaz (Marcelo, aos 29'/2ºT), Paulo Sérgio e Rodrigo Pimpão (Rafael Oller, aos 29'/2ºT).