Com gol no apagar das luzes, Iporá vence, mas Goiás avança à final do Goiano

Na noite desta quarta-feira (23), o Iporá venceu, em 3 a 2, com o Goiás. Jogando na Serrinha, em Goiânia, as equipes se enfrentaram pelo duelo da volta da semifinal do Campeonato Goiano. Com o resultado, o Esmeraldino, que já tinha vencido, por 2 a 0, na ida, garantiu a vaga para a final, onde enfrentará o Atlético-GO.
Com vantagem conquistada no jogo de ida, o Goiás entrou em campo para administrar o resultado. Dessa forma, o time mandante não teve grandes criações na primeira etapa do confronto. Mesmo assim, o Esmeraldino não deu espaço para o Iporá chegar. Pelo contrário. Aos 28, Reynaldo mandou para Luan, que invadiu e tentou finalizar, mas foi travado. No rebote, Pedro Raul mandou nas mãos do goleiro Cleriston.
Como resposta, o Iporá reagiu e conseguiu uma chance de perigo. Aos 30, Douglas arriscou de fora da área, assustando o goleiro Tadeu. A partida seguiu bastante disputada, com muita marcação pelos dois lados. O gol, enfim, só saiu aos 45. Douglas invadiu a área e mandou para Régis Potiguar abrir o placar. Du Gaia, na sequência, quase ampliou o marcador.
Diferente da primeira etapa, os times voltaram com tudo do intervalo. O Goiás, querendo afastar qualquer perigo em relação à vaga para a final do Goiano, não demorou a empatar. Aos 5, Elvis cruzou na medida para Pedro Raul, que cabeceou no contrapé de Cleriston. Precisando de dois gols, o Iporá conseguiu ampliar o placar aos 18. Da esquerda, Ramon Pereira cruzou, e Douglas, livre no segundo pau, finalizou de primeira.
A situação, porém, ficou ruim para o Iporá. Aos 23, o time marcou um gol contra. Vinícius apareceu pela ponta esquerda, invadiu e bateu rasteiro, procurando Pedro Raul. Ao tentar cortar, Robson mandou para o fundo das próprias redes. No final, o Esmeraldino ainda teve uma chance com Régis Potiguar, que bateu forte. Tadeu, no reflexo, espalmou. Aos 45, Lídio testou para o fundo do gol do Goiás, mas era tarde demais.FICHA TÉCNICAGOIÁS X IPORÁ
Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)Data: 23/03/2022 - 19h30 (de Brasília)Público: 11.014 pagantesRenda: R$ 132.440,00Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa/GO) e Tiego dos Santos (GO)Cartões amarelos: Auremir e Luan (Goiás); Robson e Henrique Lordelo (Iporá)Cartões vermelhos: -GOLS: Régis Potiguar (45'/1ºT) (0-1); Pedro Raul (5'/2ºT) (1-1); Douglas (18'/2ºT) (1-2); Robson (23'/2ºT) (2-2) (GC); Lídio (45'/2ºT) (2-3)
GOIÁS (Técnico: Bruno Pivetti)Tadeu; Diego, Yan Souto, Reynaldo e Auremir; Vinícius (Reginaldo, aos 45'/2ºT), Henrique Lordelo e Nicolas (Elvis, aos 24'/2ºT); Luan (Apodi, aos 20'/2ºT), Danilo Barcelos e Pedro Raul.
IPORÁ (Técnico: Edson Silva)
Cleriston; Douglas, Robson (Lídio, aos 26'/2ºT), Jefferson e Renato Xavier; Ramon Pereira, Renato Soares (Flávio, aos 10'/2ºT) e Regis Potiguar; João Araújo, Tiago Pará e Du Gaia (Jairinho, aos 9'/2ºT).