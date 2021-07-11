Com gol no apagar das luzes, Cuiabá arranca empate com Ceará

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Emoção para dar e vender. Assim foi o jogo entre Cuiabá e Ceará, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se encararam neste domingo, 11, na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Com gol no final da segunda etapa, o Dourado, que estava com um a menos, garantiu o empate em 2 a 2.

O Cuiabá agora volta a campo apenas no próximo domingo, 18. Assim, o Dourado, que aparece na 18ª colocação, tenta sair da zona de rebaixamento diante a Chapecoense. As equipes se encaram na Arena Condá, em Chapecó. Enquanto isso, o Ceará, 7º colocado, entra em campo no sábado, 17. O Vozão encara o Athletico, no Castelão.

COMEÇO MOVIMENTADOAs equipes iniciaram o duelo com tudo, sempre indo atrás do gol. O Cuiabá saiu bastante na troca de passes, enquanto o Ceará marcou muita pressão. Logo na primeira chegada do Vozão, Fernando Sobral mandou uma bomba após chute de fora da área. O goleiro João Carlos espalmou. Na sequência, um bom susto do Dourado. Felipe Marques carregou da entrada da área, desviou e saiu muito perto da meta de Richard.

LÁ E CÁAos 8, o Ceará teve uma grande chance. Jael dominou na área e rolou para Jorginho, que chutou rasteiro. Com os pés, João Carlos salvou o Cuiabá. O duelo ficou um pouco mais truncado, com a chance do Dourado saindo aos 24. Clayson finalizou de fora da área, e a bola desviou, quase enganando o goleiro Richard, mandando a bola para escanteio.

DOURADO NA FRENTEContudo, o gol dos donos da casa saiu após a cobrança de escanteio, onde Pepê cobrou, mandando na cabeça de Elton, que desviou na primeira trave. Richard ainda encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol do Cuiabá.

CORRENDO ATRÁS DO PLACARAtrás no marcador, o Ceará começou a correr atrás do prejuízo. Aos 27, quase conseguiram o empate. Mendoza cobrou escanteio, e Messias mandou para o meio da área, onde Jael dominou e bateu muito perto do gol.

COM UM A MENOSMesmo na frente do placar, a situação do Cuiabá se complicou um pouco no final da primeira etapa. Aos 38, Pepê, que já havia levado um amarelo, matou o contra-ataque, recebeu o segundo e foi para o vestiário mais cedo.

EM VANTAGEMCom um a mais e precisando virar o placar, o Ceará fortificou a sua marcação na sequência. Aos 40, em jogada pela esquerda, Jorginho recebeu e chutou colocado. João Carlos defende firme. Cinco minutos depois, Rick tentou, mas a bola subiu demais.

VOLTANDO COM TUDOO Ceará retornou para o jogo com a intenção de virar a sua situação. Logo no primeiro minuto, Buiú cruzou na medida para Jael, que cabeceou no canto. João Carlos apareceu para salvar o Dourado. Na sequência, Vina chutou de primeira em cima de Paulão, e a bola não chegou no gol.

ENFIM O EMPATE!Ainda se aproveitando da vantagem numérica, o Ceará anulou o Cuiabá em todos os minutos da segunda etapa. Assim, aos 11, enfim aconteceu o empate. Lima deu passe para Rick, que, de dentro da área, bateu rasteiro. João Carlos não conseguiu evitar o empate cearense.

VIRADA CEARENSE!Com o Cuiabá tentando evitar o segundo, o Ceará deu trabalho para a defesa, que não conseguiu segurar a equipe. Aos 20, foi a vez de Jael mandar para o fundo do gol, após nova assistência de Lima. O meia cruzou na medida para o atacante balançar as redes.

CORRENDO ATRÁS DO PREJUÍZOApós a virada, o Ceará diminuiu o ritmo, perdendo a intensidade da pressão sobre o Cuiabá. Assim, poucas chances foram criadas. Em uma das melhores oportunidades para o Dourado, Clayson cobrou uma falta, mandando a bola por cima do gol.

Contudo, no final do segundo tempo, o Cuiabá conseguiu reverter o marcador, deixando tudo igual. Rafael Gava chutou forte, ainda de fora da área. Assim, a bola explodiu no defensor do Ceará, mas sobrou livre para Jenison dominar no peito e fuzilar, balançando a rede.

FICHA TÉCNICACuiabá 2 x 2 CearáLocal/Horário: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 18h15Árbitro: Edina Alves BatistaAssistentes: Neuza Ines Back e Rodrigo da Fonseca SilvaCartões amarelos: Jorginho e Jael (Ceará)Cartão vermelho: Pepê (Cuiabá)Gols: Elton (25'/1ºT) (1-0), Rick (11'/2ºT) (1-1), Jael (20'/2ºT) (1-2) e Jenison (48'/2ºT) (2-2)

Cuiabá: João Carlos; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel (Lucas Hernández, 36'/2ºT); Uillian Correia (Rafael Gava, 14'/2ºT), Pepê e Felipe Marques (Auremir, 43'/1ºT); Danilo Gomes (Guilherme Pato, 14'/2ºT), Elton (Jenison, 14'/2ºT) e Clayson. Técnico: Jorginho.