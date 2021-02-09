Com gol na prorrogação, Manchester United bate West Ham e avança na Copa da Inglaterra

Nesta terça-feira, 09, o Manchester United venceu o West por 1 a 0, no Old Trafford, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O único gol do confronto foi marcado na prorrogação por McTominay. Apesar de encerrar o com jogo com 61% de posse de bola e 17 finalizações, o time da casa só conseguiu o gol da classificação na prorrogação. Com o resultado, os Red Devils avançam para as quartas de final.+ Liverpool mira Mbappé e Vinícius Júnior no próximo mercadoFABIANSKI SALVA O WEST HAMAos 26 minutos do primeiro tempo, em cruzamento de escanteio, o zagueiro dos Red Devils Lindelof subiu mais alto do que todos e conseguiu um bom cabeceio no canto do gol. No entanto, o goleiro Fabianksi se esticou todo e evitou o gol do United.DOMÍNIO, MAS POUCA EFICIÊNCIAO Manchester United dominou o primeiro tempo. Teve 69% de posse de bola e oito finalizações, mas apenas uma foi na direção do gol de Fabianski. Já o West Ham, com apenas 31% de posse e uma finalização, que não foi na direção do gol de Henderson.UNITED DESPERDIÇALogo aos sete minutos do segundo tempo, Rashford desperdiçou uma chance clara de gol. Em cruzamento na área pela direita, a bola desviou em Martial e sobrou para Rashford, sozinho na entrada da pequena área, tentar a finalização. Contudo, Fabianski saiu bem do gol e salvou o time londrino.GOL COM DEDO DO TREINADORAos sete minutos da prorrogação, os Red Devils finalmente balançaram as redes. Em contra-ataque puxado por Martial, Bruno Fernandes tocou para Fred cruzar na área, a zaga conseguiu o corte, mas a bola sobrou para Rashford, que tocou atrás para McTominay bater no canto de Fabianski. O meio-campista escocês estava no banco de reservas e foi colocado em campo por Solskjær no decorrer da segunda etapa do tempo regulamentar. OMISSÃOO West Ham não chegou perto de sair do confronto com a vitória. O time londrino teve apenas 39% de posse de bola, três finalizações e apenas uma na direção do gol. David Moyes, o técnico, fez quatro substituições, mas não conseguiu evitar a eliminação.