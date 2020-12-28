Com gol na etapa inicial, Brasil de Pelotas bate o Confiança

No Bento de Freitas, o Brasil de Pelotas não perdeu a chance como mandante e venceu o Confiança por 1 a 0. Com o placar, o Xavante fecha na 10ª posição, com 43 pontos. O Azulão é o 13º, com 39 pontos.
Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas encara a Chapecoense, fora de casa. O Confiança busca a recuperação diante do Náutico, em casa.
O jogo
O duelo demorou a engrenar. Com dificuldade de encaixar o jogo coletivo, o Confiança chegou em dois chutes de longe através e Rafael Vila e Castilho. A resposta o Brasil veio em dois lances em sequência. Felipe Albuquerque soltou o pé na sobra do escanteio e Rafael Santos pegou. No rebote, Héverton arriscou e Mancini tirou em cima a linha.
Nos minutos finais da etapa final o Xavante abriu o marcador. No contra-ataque, Bruno José arriscou e Thiago Ennes, ao tentar cortar, viu a bola morrer dentro do gol.
Na etapa final o Confiança buscou a igualdade e na base da bola parada chegou duas vezes. Na primeira, Renan Gorne desviou embaixo do gol e mandou para fora. Pouco depois, Ari Moura desviou e Luiz Henrique salvou em cima da linha.
Na reta final do confronto, o Confiança teve a bola do empate nos pés de Alyson. O atacante saiu na cara do goleiro e chutou para fora.