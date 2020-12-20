Com gol mais rápido da história do Italiano, Milan vence o Sassuolo

Crédito: Rafael Leão marcou primeiro gol do Milan com menos de 7 segundos de partida (ALBERTO PIZZOLI / AFP

O Milan viajou para a Emília-Romanha e venceu o Sassuolo por 2 a 0 para seguir na liderança do Campeonato Italiano. A partida contou com o gol mais rápido da história do Calcio com Rafael Leão inaugurando o marcador com menos de sete segundos após jogada ensaiada na saída de bola. O placar foi construído na primeira etapa e o time de Pioli controlou o jogo na segunda etapa.

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AVASSALADOREm menos de sete segundos, o Milan abriu o placar com Rafael Leão em jogada ensaiada após a saída de bola. Foi o gol mais rápido da história do Campeonato Italiano. Aos oito minutos, o atacante português fez ótima jogada individual pela direita, encontrou Calhanoglu que finalizou para ampliar o marcador, mas o tento foi anulado pelo VAR.

TENTOUApós o susto, o Sassuolo tentou sair mais para o jogo e conseguiu o primeiro chute ao gol com Berardi de fora da área, mas sem perigo. Aos 25 minutos, Theo Hernandez fez bela jogada individual pelo lado esquerdo, encontrou Saelemaekers e o meia fez 2 a 0 no placar. Os mandantes insistiram novamente com o camisa 25 após receber passe de Rogério e finalizar para corte de Romagnoli e com Traoré quase marcando gol com chute colocado de fora da área, mas pela linha de fundo.