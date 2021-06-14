Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol épico, República Tcheca derrota Escócia pela Eurocopa

Patrik Schick foi o autor dos dois gols da equipe visitante em vitória na estreia da Euro. Escócia jogou bem, criou oportunidades, mas parou em Vaclik...
LanceNet

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 11:52

Crédito: Schick foi o grande nome da partida pela República Tcheca (ANDY BUCHANAN / POOL / AFP
Com direito a golaço do meio de campo, a República Tcheca conquistou grande vitória por 2 a 0 contra a Escócia fora de casa na estreia da Eurocopa. Patrik Schick foi o grande nome da partida e o autor dos dois gols da equipe visitante. Vaclik também se destacou com ótimas defesas.LÁ E CÁA primeira boa oportunidade da partida surgiu aos 15 minutos da primeira etapa quando Schick recebeu passe da esquerda e finalizou de primeira para ótima defesa de Marshall. Aos 17, a Escócia respondeu com Dykes aproveitando cruzamento de Robertson e escorando a bola, mas pela linha de fundo.
DESTAQUEAos 31, o lateral do Liverpool quase abriu a oportunidade para a equipe mandante após ser encontrado livre pelo lado esquerdo e batendo com força para excelente intervenção de Vaclik. No final do primeiro tempo, Schick aproveitou cruzamento de Coufal pelo lado direito e abriu o marcador de cabeça para a República Tcheca.
INÍCIO ANIMADONo primeiro minuto da segunda etapa, a República Tcheca chegou duas vezes com Schick e Darida finalizando para boas defesas de Marshall. A Escócia respondeu no ataque seguinte com Hendry recebendo passe de McTominay e mandando no travessão. Aos três, Robertson cruzou na área dos rivais e a zaga desviou contra a própria meta e Vaclik teve que salvar os visitantes.
GOLAÇOAos seis minutos, a República Tcheca roubou bola no campo de defesa, Schick recebeu passe e finalizou do meio de campo para marcar um gol épico. A Escócia não diminuiu o ritmo e teve duas oportunidades com Dykes dentro da área, mas o camisa nove parou duas vezes em ótimas intervenções de Vaclik.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados