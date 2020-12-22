Com gol e três assistências, Dudu comanda goleada do Al Duhail no Campeonato Catari

Crédito: Divulgação/Al Duhail

Contando com um verdadeiro show em campo do meia-atacante Dudu, o Al Duhail goleou o Al Khor, por 6 a 1, nesta terça-feira (22), pela 10ª rodada do Campeonato Catari. O camisa 77 marcou um gol, de pênalti, e ainda deu três assistências, sendo duas para o compatriota Edmilson Junior e outra para Ahmed Yasser. Mohammed Muntari e Abdullah Abdulsalam completaram o placar. Léo Gamalho fez o tento de honra dos visitantes.

Cada vez mais à vontade com a camisa do Al Duhail, Dudu já soma 12 participações diretas em gol em 17 partidas oficiais pelo clube (seis bolas na rede e seis assistências). Ou seja, o ex-jogador do Palmeiras, que chegou ao Catar em julho deste ano, por empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra em definitivo ao término desse período, tem a excelente média de uma participação direta em tento a cada 0,7 jogo.Logo após a partida, Dudu vibrou com sua grande atuação e o ótimo resultado, que levou a equipe para a quarta colocação na tabela de classificação, com 18 pontos.

- A cada jogo que passa, me sinto mais à vontade e mais adaptado ao time. Hoje, pude jogar bem, participei diretamente de quatro gols e ajudei a equipe a conseguir uma grande vitória. A gente deu umas tropeçadas no começo do campeonato, mas, aos poucos, estamos melhorando e o nosso objetivo é brigar pelo título - afirmou o camisa 77.