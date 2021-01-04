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Com gol e eleito melhor jogador da final, atacante Leandro conquista a Copa da Liga do Japão pelo FC Tokyo

Brasileiro abriu o placar na vitória sobre o Kashiwa Reysol por 2 a 1 e teve grande atuação...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 17:21

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:21

Crédito: Divulgação/ FC Tokyo
Nesta segunda-feira (4), Leandro conquistou importante título pelo FC Tokyo. O atacante abriu o placar para a vitória por 2 a 1 sobre o Kashiwa Reysol, pela Copa da Liga do Japão (Levain Cup). Ao término da partida, o brasileiro foi eleito o melhor jogador (MVP) da decisão.
- Fico muito feliz por esta conquista, pelo gol e pela premiação. Título é sempre algo que a gente quer e pudemos coroar essa temporada tão difícil com um. Todos estão de parabéns e espero que seja o primeiro de muitos pelo FC Tokyo - afirmou o meia-atacante.Leandro chegou a 14 gols em 37 jogos pelo clube. Ele ainda soma sete assistências neste empréstimo do Kashima Antlers. A tendência é que o brasileiro siga no FC Tokyo e sua contratação, com vínculo de três anos, seja anunciada nos próximos dias.
No Brasil, Leandro defendeu Grêmio, Palmeiras, Santos e Coritiba. Emprestado pelo Verdão ao Kashima Antlers em 2017, foi comprado em 2018 e iniciou em 2021 seu quinto ano seguido no Japão. Pelo ex-clube, venceu a Liga dos Campeões da Ásia.
Aos 28 anos, Leandro já tinha sido decisivo na semifinal da Copa da Liga do Japão. Foi dele os dois gols no 2 a 0 diante do Kawasaki Frontale, em outubro de 2020. A decisão aconteceria no dia 7 de novembro do ano passado, mas foi adiada para o início de 2021 por conta de um surto de Covid-19 no elenco do Kashiwa Reysol.

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