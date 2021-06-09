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futebol

Com gol e assistência, Rigoni estreia como titular e mostra potencial

Meia argentino fez sua primeira partida na escalação inicial e foi participativo no ataque...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 13:00

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 13:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A goleada do São Paulo por 9 a 1 sobre o 4 de Julho, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi especial para o meia Emiliano Rigoni. O camisa 77 teve sua primeira escalação como titular e correspondeu, fazendo um gol e dando uma assistência na partida.
ATUAÇÕES: Pablo faz “hat-trick” e comanda goleada histórica do São Paulo diante do 4 de Julho
O argentino deu o passe para gol aos 30 minutos, quando cruzou para Gabriel Sara marcar o terceiro gol do Tricolor na partida. Ele deixou o seu aos 17 minutos da segunda etapa, quando recuperou a bola da defesa e chutou rasteiro para vencer o goleiro Jaílson, marcando o quinto gol.
TABELA> Veja classificação e simulador da Copa do Brasil clicando aqui De acordo com o SofaScore, site especializado em estatísticas, Rigoni em 70 minutos jogados, deu 62 toques na bola e acertou 31 dos 41 passes que deu, cerca de 76% de aproveitamento. O argentino ainda acertou os cinco dribles que fez durante todo o jogo e conseguiu acertar três das quatro bolas longas.
No entanto, alguns pontos deixaram a desejar na atuação do meia. Segundo o 'SofaScore', ele perdeu a bola 18 vezes para a defesa do 4 de Julho e acertou apernas três dos dez cruzamentos. Porém, em um desses cruzamentos, saiu o gol de Gabriel Sara.
Rigoni pode ser uma alternativa para jogar na ala direita quando Daniel Alves não estiver disponível. Além disso, o camisa 77 também joga mais adiantado, como foi no segundo tempo da goleada sobre o time piauiense. Resta saber como Crespo usará o novo jogador do São Paulo nas próximas partidas.

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