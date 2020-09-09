Com gol e assistência, Gabriel Xavier comanda virada do Nagoya Grampus

Com um show do brasileiro Gabriel Xavier, o Nagoya Grampus conquistou uma importante vitória pela J League nesta quarta-feira (09). Atuando em casa, a equipe contou com um gol e uma assistência do camisa 10 para virar a partida e vencer o Yokohama Marinos por 2 a 1.
Com o resultado, o Nagoya subiu para 27 pontos e se aproximou dos líderes da competição. Já Gabriel Xavier chegou a quatro gols e três assistências na temporada. No Japão desde 2017, quando foi eleito o melhor jogador do clube no acesso à J League, o meia valorizou o resultado.
- Muito Feliz com minha atuação e de toda equipe. Foi uma partida muito complicada, mas conseguimos sair com a vitória. Fico satisfeito em poder ajudar com gol e assistência. Sabemos que não teremos jogos fáceis e temos que nos doar ao máximo. E o elenco tem feito isso e agora vamos atrás de novas vitórias - ressaltou o jogador.
Além da boa temporada pelo Nagoya, Gabriel Xavier mantém ótimos números com a camisa do clube japonês. Desde a sua estreia, ele disputou 97 jogos, com 21 gols e 13 assistências. Com o craque brasileiro, chamado de Mago pela torcida, o Nagoya voltará a campo no domingo diante do Yokohama, fora de casa, novamente pela J League.