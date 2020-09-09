Com gol e assistência, Gabriel Xavier comanda virada do Nagoya Grampus

Crédito: Oficial J League

Com um show do brasileiro Gabriel Xavier, o Nagoya Grampus conquistou uma importante vitória pela J League nesta quarta-feira (09). Atuando em casa, a equipe contou com um gol e uma assistência do camisa 10 para virar a partida e vencer o Yokohama Marinos por 2 a 1.

Com o resultado, o Nagoya subiu para 27 pontos e se aproximou dos líderes da competição. Já Gabriel Xavier chegou a quatro gols e três assistências na temporada. No Japão desde 2017, quando foi eleito o melhor jogador do clube no acesso à J League, o meia valorizou o resultado.

- Muito Feliz com minha atuação e de toda equipe. Foi uma partida muito complicada, mas conseguimos sair com a vitória. Fico satisfeito em poder ajudar com gol e assistência. Sabemos que não teremos jogos fáceis e temos que nos doar ao máximo. E o elenco tem feito isso e agora vamos atrás de novas vitórias - ressaltou o jogador.