Com gol e assistência de Vitinho, Cercle Brugge volta a vencer no Campeonato Belga

Crédito: Foto: Cercle Brugge

O lateral-direito Vitinho, ex-Cruzeiro, brilhou na vitória de virada do Cercle Brugge por 4 a 2 sobre o Zulte Waregem no Campeonato Belga. O jovem de 22 anos deu uma assistência e marcou o quarto gol de sua equipe, que deu os números finais a partida. Em sua quarta temporada no futebol da Bélgica, o camisa 2 soma 49 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências.A assistência aconteceu aos vinte minutos da segunda etapa, quando Vitinho arrancou pela direita e conseguiu um ótimo cruzamento para o atacante espanhol Álex Millán cabecear direto para as redes, marcando o primeiro gol da equipe na partida.

Já no fim do confronto, os papéis se inverteram e Millán cruzou para o lateral brasileiro anotar o seu. Com a vitória por 4 a 2, o Cercle subiu para a décima segunda colocação na Pro League.