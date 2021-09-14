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Com gol e assistência de Vitinho, Cercle Brugge volta a vencer no Campeonato Belga

Lateral-direito brasileiro com passagem pelo Cruzeiro foi destaque em vitória na Bélgica da equipe do Cercle Brugge...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 15:52
Crédito: Foto: Cercle Brugge
O lateral-direito Vitinho, ex-Cruzeiro, brilhou na vitória de virada do Cercle Brugge por 4 a 2 sobre o Zulte Waregem no Campeonato Belga. O jovem de 22 anos deu uma assistência e marcou o quarto gol de sua equipe, que deu os números finais a partida. Em sua quarta temporada no futebol da Bélgica, o camisa 2 soma 49 jogos, 2 gols marcados e 3 assistências.A assistência aconteceu aos vinte minutos da segunda etapa, quando Vitinho arrancou pela direita e conseguiu um ótimo cruzamento para o atacante espanhol Álex Millán cabecear direto para as redes, marcando o primeiro gol da equipe na partida.
Já no fim do confronto, os papéis se inverteram e Millán cruzou para o lateral brasileiro anotar o seu. Com a vitória por 4 a 2, o Cercle subiu para a décima segunda colocação na Pro League.
- Estou muito feliz pelo gol e pela assistência, mas o mais importante foi a vitória da equipe. Estou sempre trabalhando para ajudar quando entro em campo e quero conquistar grandes momentos com essa camisa. Agradeço a Deus por conseguir viver dias como esse nestes quase 50 jogos - comemorou Vitinho.

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