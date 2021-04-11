  • Com gol e assistência de Paquetá, Lyon vence o Angers por 3 a 0 pelo Campeonato Francês
Meia brasileiro ex-Flamengo e Memphis Depay marcaram em vitória importante do Lyon para brigar por uma vaga na Champions League...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 18:15

Crédito: JEFF PACHOUD / AFP
Lyon e Angers se enfrentaram neste domingo pela 32ª rodada do Campeonato Francês. O confronto, que ocorreu no Groupama Stadium, viu a equipe do Lyon vencer por 3 a 0, com dois gols de Memphis Depay e um do brasileiro Lucas Paquetá.
Veja a tabela do FrancêsABRIU O PLACARO Lyon começou bem na partida, e foi ao ataque para mostrar ao Angers que teria os três pontos para si. Com isso, aos 21 minutos da primeira etapa, a equipe casa fez o seu primeiro gol quando, em bola rebatida dentro da área, Memphis Depay acertou um belo voleio.
GOL BRASILEIROA equipe do Lyon seguiu muito bem na partida, e o segundo gol tratou de sair ainda nos 45 minutos iniciais. Dessa vez, um ataque rápido e bem estruturado levou a bola ao lado direito, e um cruzamento com desvio encontrou Lucas Paquetá na área, e o brasileiro fez o seu.
É GOLEADA?Para muitos, o placar de 3 a 0 pode ser considerado goleada, e o Lyon tem total direito de dizer que aplicou uma. Já perto do final da partida, aos 38 minutos do segundo tempo, o ataque viu Lucas Paquetá dar a assistência para o segundo gol de Depay.
ANGERS ERRADurante toda a partida deste domingo, o Angers falhou em acertar as suas finalizações no gol. Tendo um total de onze chutes, a equipe visitante viu apenas três chegarem à meta, e o goleiro do Lyon, Anthony Lopes, defendeu todos.
SEQUÊNCIAO Lyon enfrenta o Nantes às 16h (de Brasília) do próximo domingo. O Angers, por sua vez, atua contra o Stade Rennais às 8h (de Brasília) do próximo sábado.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado Imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

