Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gol e assistência de Paquetá, Lyon avança para as quartas de final da Copa da França nos pênaltis
Com gol e assistência de Paquetá, Lyon avança para as quartas de final da Copa da França nos pênaltis

Equipe do brasileiro disputou cobrança de grandes penalidades contra o Red Star, da terceira divisão francesa...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:12

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Lyon está nas quartas de final da Copa da França. Nos pênaltis, a equipe de Rudi Garcia venceu o Red Star, da terceira divisão, por 5 a 4. No tempo regulamentar, tudo igual em 2 a 2. Paquetá e Depay marcaram para os visitantes, enquanto Ba e Roye descontaram.
Logo aos 28 minutos, Paquetá recebeu de Thiago Mendes, limpou e chutou no canto para marcar seu sexto gol com a camisa do clube francês.Aos 45, o brasileiro aproveitou bola sobrada na pequena área e teve toda a tranquilidade para tocar para Depay ampliar. Parecia que o jogo estava decidido para os visitantes.
O Lyon abusou de perder chances na segunda etapa. Depay desperdiçou grande oportunidade que poderia ter colocado um rumo diferente na partida. O Red Star aproveitou.
Com 15 da segunda etapa, Ba recebeu ótima bola de Roye e finalizou para diminuir a vantagem no marcador. Aos 27, Roye cobrou uma falta de forma magistral e deixou tudo igual.
O resultado levou a partida para os pênaltis. Pelo lado do Lyon, Bruno Guimarães, Paquetá, Marcelo, Denayer e Ekambi marcaram. Michel desperdiçou para o Red Star. Com isso, os visitantes avançaram às quartas de final da Copa da França.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados