Com gol e assistência de Lukaku, campeã Inter de Milão vence a Roma pelo Campeonato Italiano

A campeã Inter de Milão venceu a Roma por 2 a 1. Pelo Campeonato Italiano, as equipes duelaram e, com gols de Brozovic, Vecino e Lukaku, a equipe de Conte saiu vitoriosa. Mkhitaryan descontou.
COMPLICOUSe a Roma ainda sonhava com a Liga dos Campeões na próxima temporada, o sonho ficou praticamente impossível. Para a vaga na Liga Europa, porém, a equipe romana depende apenas de si mesma para se classificar.OS CAMPEÕESCampeã há duas rodadas, a Inter de Milão não quer saber de folga. Na última rodada conquistou os três pontos e agora, contra a Roma, venceu novamente.
SEMPRE ELERomelu Lukaku marcou e deu assistência. Aos 19 minutos de partida, o belga invadiu a área, fez a parede e rolou para Vecino ampliar para a equipe de Milão. Nos acréscimos, Hakimi deixou o belga na boa para fechar o placar.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSA Inter de Milão volta a campo no próximo sábado (15), às 13h (de Brasília). O adversário será a Juventus. No mesmo dia, mas às 15h45, a Roma recebe a Lazio.