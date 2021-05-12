Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gol e assistência de Lukaku, campeã Inter de Milão vence a Roma pelo Campeonato Italiano
Após conquistar o troféu, equipe de Conte venceu sua segunda partida. Belga teve destaque no 3 a 1...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 17:45

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A campeã Inter de Milão venceu a Roma por 2 a 1. Pelo Campeonato Italiano, as equipes duelaram e, com gols de Brozovic, Vecino e Lukaku, a equipe de Conte saiu vitoriosa. Mkhitaryan descontou.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
COMPLICOUSe a Roma ainda sonhava com a Liga dos Campeões na próxima temporada, o sonho ficou praticamente impossível. Para a vaga na Liga Europa, porém, a equipe romana depende apenas de si mesma para se classificar.OS CAMPEÕESCampeã há duas rodadas, a Inter de Milão não quer saber de folga. Na última rodada conquistou os três pontos e agora, contra a Roma, venceu novamente.
SEMPRE ELERomelu Lukaku marcou e deu assistência. Aos 19 minutos de partida, o belga invadiu a área, fez a parede e rolou para Vecino ampliar para a equipe de Milão. Nos acréscimos, Hakimi deixou o belga na boa para fechar o placar.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​A Inter de Milão volta a campo no próximo sábado (15), às 13h (de Brasília). O adversário será a Juventus. No mesmo dia, mas às 15h45, a Roma recebe a Lazio.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados