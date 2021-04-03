Com gol e assistência de Kayke, Umm-Salal vence mais uma no Qatar

A apenas duas rodadas do fim do campeonato nacional do Qatar, o Umm-Salal deu grande passo para permanecer na elite do país. Neste sábado, a equipe venceu o Al-Rayyan por 3 a 2 e o grande destaque da partida foi o atacante Kayke. O brasileiro marcou um gol e deu uma assistência no jogo.
Parecia que seria uma vitória tranquila do Umm-Salal, que vencia por 3 a 0, mas, após ter um jogador expulso, o Al-Rayyan cresceu no jogo e diminuiu a vantagem. Após a partida, o brasileiro Kayke comemorou a vitória e disse que "o resultado deve ser valorizado".
- A gente precisava demais dessa vitória. Fazíamos uma partida tranquila, com uma atuação muito boa, segura, até que tivemos um jogador expulso depois do meu gol e sofremos uma pressão que nos surpreendeu, porque estava tudo controlado. Por isso, temos que valorizar ainda mais esse resultado, muito importante para a nossa permanência. Faltam duas rodadas e vamos jogar a nossa vida - disse Kayke, artilheiro do Umm-Salal com seis gols.
+ Puma lança nova chuteira para Neymar. Veja fotos em galeria!
Em antepenúltimo lugar, o Umm-Salal tem 18 pontos, apenas três à frente do 11º colocado, o Al Khor, primeiro na zona do descenso. No Qatar, os dois últimos são rebaixados. O lanterna é o Al-Kharitiyath, que tem só nove pontos e um jogo a menos.