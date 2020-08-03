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futebol

Com gol e assistência, brasileiro é o destaque da rodada no Coreano

Cria do futebol carioca, Felipe Augusto comanda vitória do Ansan Greeners-KOR...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 16:52

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:52

Crédito: Ansan Greeners/ Divulgação
O futebol vai tentando voltar à normalidade, dentro do possível, na Ásia. O que não mudou por lá é o brilho brasileiro. O atacante Felipe Augusto foi o nome do final de semana na K-League 2, na Coreia do Sul. Com um gol e uma assistência ele liderou a sua equipe, o Ansan Greeners, na vitória sobre o Suwon FC, por 2 a 1. O jogador formado no futebol do Rio de Janeiro foi eleito para a seleção da 13ª rodada da competição.
Felipe Augusto chegou na Coreia em maio e com nove partidas já tem números interessantes com a camisa da equipe: foram nove vezes que entrou em campo e quatro participações diretas em gols (dois feitos e duas assistências). Mesmo com um desempenho elogiável, a expectativa é que a evolução aumente, principalmente em termos de bola na rede.
- Eu vinha tendo boas participações, mas o gol não saia. Felizmente neste último jogo consegui balançar as redes. O gol me dará mais confiança e vai deixar o meu jogo mais “leve” nas próximas partidas. Espero que seja apenas os primeiros de muitos com a camisa do Ansan - falou, completando sobre seu período no futebol asiático.
- Tem sido espetacular a experiência e esse começo de caminhada aqui na Coreia. O clube é muito organizado e nos dá todo o suporte para que possamos atuar em um grande nível. Estou muito feliz com a minha adaptação e tenho certeza que vou evoluir muito mais - contou.
Na reta final do torneio e na oitava colocação - sete pontos da zona de classificação -, a equipe sonha em chegar a fase seguinte. Liderado por Felipe Augusto, o Ansan Greeners volta a campo no próximo domingo (8), contra o FC Anyang, também pela K-League 2.

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