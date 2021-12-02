Com gol e assistência, brasileiro Caio Canedo é o primeiro a marcar no Estádio 974, sede da Copa do Mundo no Catar

A terça-feira (30) foi especial para o brasileiro naturalizado Caio Canedo. Em partida válida pela 1ª rodada da Copa Árabe FIFA, a seleção dos Emirados Árabes contou com a ajuda do atacante para vencer a Síria por 2 a 1, no primeiro jogo disputado no Estádio 974, uma das sedes da Copa de 2022.O primeiro gol veio logo aos 24 minutos de jogo. Em cruzamento do lateral direito Bandar Mohammed, Caio se antecipou e cabeceou no canto do goleiro. O segundo gol da seleção dos Emirados Árabes veio logo em seguida. Depois de assistência de Caio, o meia Ali Saleh empurrou para o fundo das redes.

Com o tento na partida, o atacante ex-Botafogo chegou ao quinto gol com a camisa da seleção emiradense. A boa atuação lhe rendeu também o prêmio de melhor jogador em campo.

- Muito gratificante poder estrear na Copa Árabe da FIFA com a vitória, um gol e uma assistência. Fui premiado também com o troféu de Man of the Match e não tenho palavras para descrever minha felicidade. Agradeço a Deus por essa noite e dedico essa partida a minha filha, aniversariante do dia.

O Estádio 974, palco do jogo entre Emirados Árabes e Síria, será a primeira sede completamente desmontável na história da Copa do Mundo FIFA. Feito de contêineres navais e localizado perto do porto de Doha, o local tem capacidade para 40 mil pessoas e receberá seis jogos na Copa Árabe, torneio que servirá como preparação para o Mundial de seleções em novembro de 2022.- Foi muito especial poder jogar pela primeira vez em um estádio da Copa do Mundo de 2022. No próximo ano, os melhores jogadores do mundo estarão aqui. Me motiva saber que a nossa seleção pode chegar também. A competição é uma excelente oportunidade para ganharmos ainda mais confiança para as Eliminatórias Asiáticas. Estamos preparados para fazer um excelente torneio.

A próxima partida de Caio com a camisa da seleção será contra a Mauritânia, na próxima sexta-feira (03) , às 13h, horário de Brasília.