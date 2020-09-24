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futebol

Com gol e assistência, Bernard é eleito o melhor do jogo em goleada do Everton pela Copa da Liga

Atacante brasileiro teve uma grande atuação na vitória por 4 a 2 sobre o Fleetwood...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 13:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 13:27
Crédito: Divulgação
O atacante Bernard foi escolhido o melhor jogador em campo, na goleada do Everton por 5x2 sobre o Fleetwood Town, pela Copa da Liga Inglesa. O brasileiro deu uma assistência e marcou o quarto gol dos Toffees.O Everton tem 100% de aproveitamento nos quatro jogos que disputou no início da temporada 20/21. Com seis pontos, o time é um dos líderes da Premier League.
- Estamos começando bem a temporada e estou muito feliz por ajudar no bom momento da equipe. Esse prêmio (Man of The Match) é fruto de muito trabalho, junto com os meus companheiros de time e dá mais motivação para seguir trabalhando”, comemorou Bernard após a partida.
O Everton enfrentará o West Ham, nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. No sábado (26) os Toffees enfrentarão o Crystal Palace, pela Premier League.

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