Com gol e assistência, Bernard é eleito o melhor do jogo em goleada do Everton pela Copa da Liga

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O atacante Bernard foi escolhido o melhor jogador em campo, na goleada do Everton por 5x2 sobre o Fleetwood Town, pela Copa da Liga Inglesa. O brasileiro deu uma assistência e marcou o quarto gol dos Toffees.O Everton tem 100% de aproveitamento nos quatro jogos que disputou no início da temporada 20/21. Com seis pontos, o time é um dos líderes da Premier League.

- Estamos começando bem a temporada e estou muito feliz por ajudar no bom momento da equipe. Esse prêmio (Man of The Match) é fruto de muito trabalho, junto com os meus companheiros de time e dá mais motivação para seguir trabalhando”, comemorou Bernard após a partida.