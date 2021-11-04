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Com gol do título, Jesiel comemora bicampeonato da J-League com o Kawasaki Frontale, do Japão

Zagueiro brasileiro marcou o gol que garantiu o título japonês de forma antecipada ao Golfinho do Kawasaki Frontale
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LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 16:54

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 16:54

Crédito: Divulgação /J-League
Autor do gol que garantiu o título da J-League ao Kawasaki Frontale, o zagueiro Jesiel comemora mais uma conquista no Japão. A equipe do brasileiro empatou em 1 a 1 com o Urawa Reds, na madrugada desta quarta-feira (3), e levou o tetracampeonato para casa.Desde 2019 no clube japonês, o ex-defensor do Atlético-MG foi titular absoluto durante toda a campanha e chegou ao seu quinto título na Terra do Sol Nascente. Jesiel comemora o seu bicampeonato da J-League e mais uma taça conquistada no país asiático.
– A sensação de conquistar o bicampeonato é muito boa e estou muito feliz em estar vivendo esse momento do clube e em minha carreira. Espero poder conquistar muito mais títulos aqui no Japão, e agora, poder curtir bastante essa conquista. Fizemos uma campanha muito boa, batendo recordes atrás de recordes – comemorou Jesiel.
Com 85 pontos conquistados, o Kawasaki Frontale foi campeão com quatro rodadas de antecedência da J-League e com apenas uma derrota. Dos 34 jogos possíveis, o zagueiro Jesiel esteve em campo em 32 oportunidades e anotou dois gols.
Apesar do título da J-League, Jesiel ainda pode emplacar mais uma conquista em 2021. Isso porque, o Kawasaki Frontale está nas semifinais da Copa do Imperador, contra o Oita Trinita, marcado para o dia 12 de dezembro.

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