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futebol

Com gol do experiente Roger, Inter de Limeira vence Novorizontino em casa

Atacante que já passou por São Paulo, Corinthians, Ponte Preta, entre outros, decidiu a partida em um chute da entrada da área, no final do primeiro tempo...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 18:39
Na tarde deste domingo (6), o Inter de Limeira venceu o Grêmio Novorizontino, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, com gol de Roger no final da primeira etapa. Com os três pontos conquistados, a equipe comandada por Thiago Carpini dá um passo importante e avança na tabela, assumindo a vice-liderança do grupo A da competição, que ainda conta com Corinthians, Santo André e Botafogo-SP.
COMEÇO AGITADO! CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021O gol saiu aos 36 minutos do primeiro tempo, após o atacante Roger ser acionado, invadir a área do adversário e finalizar no canto direito do goleiro. Destaque do jogo, o camisa 9 já havia mandado uma bola no travessão, minutos antes de abrir o placar para o time da casa.Dominando o Novorizontino nos 45 minutos iniciais, a equipe mandante conseguiu voltar bem depois do intervalo e seguiu melhor na partida. Aos 41 do segundo tempo, a Inter de Limeira chegou a fazer o segundo do time, mas após revisão do lance no VAR, houve a anulação do gol.
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Com a vitória, o time da casa somou os primeiros três pontos na competição e agora ocupa a segunda colocação do grupo A. A próxima partida da equipe é contra o Mirassol, na segunda-feira (15), fora de casa. Enquanto isso, com a derrota, o Novorizontino ocupa a terceira colocação do grupo C, com 2 pontos. No próximo sábado (13), o Tigre recebe o São Paulo, no estádio Jorge de Biasi.

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