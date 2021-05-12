Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Com gol do estreante Orejuela, São Paulo empata com o Rentistas e retoma liderança
futebol

Com gol do estreante Orejuela, São Paulo empata com o Rentistas e retoma liderança

Tricolor sai na frente com gol do lateral colombiano, mas sofre empate ainda na primeira etapa. Vitor Bueno perde pênalti, porém equipe de Crespo retoma a primeira colocação...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 20:55

Crédito: Ernesto RYAN / AFP / POOL
O São Paulo empatou com o Rentistas na noite desta quarta-feira (29), por 1 a 1 e com isso retomou a liderança do Grupo E da Libertadores. Orejuela marcou para o São Paulo, mas Lamas empatou. Vitor Bueno ainda desperdiçou um pênalti no começo do segundo tempo e o goleiro Rossi fez grandes defesas.
Com esse resultado, o Tricolor retomou a liderança do Grupo E, com oito pontos, mas com dois gols a mais no saldo de gols, enquanto o Rentistas é o terceiro colocado, com três pontos conquistados. Agora, o clube do Morumbi tem as quartas de final do Paulistão contra a Ferroviária, na sexta-feira (14), no Morumbi.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES DE 2021 Jogo começa com um gol para cada lado O primeiro tempo iniciou agitado, com os dois times procurando o ataque. Logo aos três minutos, o São Paulo chegou ao gol. Igor Gomes cobrou escanteio na primeira trave, e o lateral-direito Orejuela, estreante da noite, se antecipou e abriu o placar.
Com o gol sofrido, o Rentistas partiu para cima e quase empatou aos seis minutos. Rodríguez aproveitou cruzamento em cobrança de falta e Lucas Perri fez ótima defesa. No entanto, os uruguaios empataram logo depois. Com 12 minutos, González Lamas bateu de primeira após cobrança de escanteio e marcou o gol de empate.
São Paulo assusta com Rojas e WelingtonDepois dos dois gols rápidos, o jogo deu uma esfriada, sendo bem estudado no meio-campo. Fratta bateu falta de fora da área, mas a bola passou longe do gol de Lucas Perri. O São Paulo assustou com 22 minutos. Rojas recebeu de Vitor Bueno e chutou de primeira. A bola desviou na zaga do Rentistas e quase entrou, passando perto da trave do goleiro Rossi.
O Tricolor seguiu na pressão e quase aproveitou o vacilo da zaga uruguaia para marcar. Fratta errou o domínio, Welington fez jogada individual pela esquerda, driblou o primeiro marcador, invadiu a área e chutou com força. Rossi caiu e fez a defesa em dois tempos.
Rentistas tentam na bola aérea O jogo ia passando e o São Paulo não conseguindo impor seu ritmo habitual no Uruguai. Com isso, os uruguaios cresceram e tentaram levar perigo em lances de bola parada. Aos 32 minutos, Pérez cobra falta na primeira trave, e Igor Gomes mandou para lateral.
Um minuto depois, nova falta lateral, essa com cartão amarelo para Welington. Paiva bateu a cobrança e a defesa são-paulina afastou novamente.
São Paulo tem duas chances de marcar ​Nervoso e aparentando falta de entrosamento, as chances do São Paulo eram poucas. O time voltou a assustar o Rentistas somente aos 37 minutos. Em contra-ataque, Vitor Bueno arriscou chute da entrada da área, e Rossi caiu para defender facilmente.
Cinco minutos depois, Talles sofreu falta na entrada da área. Na cobrança, Rodrigo Nestor bateu a falta direta para o gol, e a bola subiu muito, saindo para tiro de meta.
Segundo tempo começa São Paulo perde pênaltiO começo do segundo tempo foi de um São Paulo agitado e que teve grande chance de marcar. Com menos de um minutos, Rojas cruzou bola na área e Sosa colocou a mão na bola. Pênalti para o Tricolor. Na cobrança, Vitor Bueno bateu com força, mas Rossi fez grande defesa.
O Rentistas teve ânimo e quase marcou o segundo gol. Aos dois, Rodríguez aproveitou cobrança de falta para dentro da área, desviou para o gol e quase surpreendeu Perri. A bola passou raspando a trave direita do goleiro.
São Paulo continua em cimaO jogo continuou bom para o São Paulo, que pressionava o Rentistas. Aos sete, Orejuela cruzou bem perto do gol de Rossi e a bola quase caiu atrás do goleiro, assustando o time uruguaio. Quase o segundo gol do estreante.
Pouco tempo depois, aos dez, Vitor Bueno driblou o goleiro, mas perdeu o ângulo e tentou o chute cruzado. A bola saiu pela lateral após desvio, sem perigo a meta do goleiro Rossi.
Rentistas bobeia, mas Tricolor não aproveita Aos 18 minutos, um lance curioso. Sosa recuou para Rossi ao ser pressionado por Galeano e o goleiro pegou a bola com a mão. Falta em dois lances dentro da área muito perigosa para o São Paulo.
Na cobrança, após muita reclamação, Igor Gomes rolou a bola para Welington, que encheu o pé. A bola explodiu no goleiro Rossi e a zaga do Rentistas afastou o perigo. Depois do lance, Crespo lançou duas caras novas: o atacante Paulinho Boia e o meia Shaylon.
Nestor quase marca um golaço no Centenário O Rentistas não pressionava o São Paulo, que continuava na busca pelo segundo gol, que classificaria o time para as oitavas de final da Libertadores. Aos 30, Diego Costa desviou cobrança de escanteio, mas a bola subiu muito e saiu pela linha de fundo.
Dois minutos depois, quase uma pintura no Centenário. Rodrigo Nestor fez fila na entrada da área, passou por três jogadores e quase fez um golaço. O goleiro Rossi defendeu o chute do jovem jogador.
Rossi e zagueiro salvam o Rentistas novamente O São Paulo continuava na pressão, mas tinha um jogador que atrapalhava o ataque: o goleiro Rossi. Aos 39, Welington arriscou de fora da área, a bola foi no ângulo e Rossi fez grande defesa, jogando a bola pra escanteio.
Aos 44, mais uma chance inacreditável. Rossi pegou novamente um recuo com a mão, sendo marcado um tiro livre indireto. Na cobrança, Hernanes bateu forte, mas Cristóbal salvou o gol em cima da linha. Fim de jogo no Uruguai, com retomada de liderança no Grupo E da Libertadores.
RENTISTAS 1 X 1 SÃO PAULOLocal: Estádio CentenárioData e horário: 12 de maio de 2021, às 19hÁrbitro: Jose Argote (VEN)Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Milciades Saldivar (PAR)Cartões amarelos: Joaquín Sosa, Rossi (Rentistas), Welington, Diego Costa, Rodrigo Freitas (São Paulo)Gols: 0x1 Orejuela (03'1ºT), 1x1 Gonzáles Lamas (12'1ºT)
RENTISTASRossi; Rodales, Fratta (Agustín Acosta, Intervalo), Gonzáles Lamas, Joaquín Sosa e Morales; Cristóbal, Paiva (Mario Garcia, aos 17'2ºT), Franco Pérez (Maicol Ferreira, aos 38'2ºT) e Urretaviscaya (Viúdez, aos 30'2ºT); Salomón Rodríguez. Técnico: Martín Varini.
SÃO PAULOPerri, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas; Orejuela (Hernanes, aos 40'2ºT), Rodrigo Nestor, Talles (Shaylon, aos 26'2ºT), Igor Gomes e Welington; Vitor Bueno (Paulinho Boia, aos 26'2ºT) e Rojas (Galeano, aos 13'2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados