Com gol do brasileiro Matheus Cunha, Atlético de Madrid goleia o Cádiz

Em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, o Atlético de Madrid não se intimidou em jogar fora de casa e goleou o Cádiz por 4 a 1, neste domingo. Um dos gols foi marcado pelo brasileiro Matheus Cunha, que precisou de 13 minutos em campo para fazer o seu, aos 41 do segundo tempo. Ele entrou no lugar do uruguaio Suárez, que passou em branco. Além dele, os gols foram marcados por Lemar, Griezmann e Correa. Lozano descontou segundos antes do gol do brasileiro.