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futebol

Com gol do brasileiro Matheus Cunha, Atlético de Madrid goleia o Cádiz

Colchoneros aplicam 4 a 1 fora de casa e seguem na caça ao líder Real ...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 17:44

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 17:44

Em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, o Atlético de Madrid não se intimidou em jogar fora de casa e goleou o Cádiz por 4 a 1, neste domingo. Um dos gols foi marcado pelo brasileiro Matheus Cunha, que precisou de 13 minutos em campo para fazer o seu, aos 41 do segundo tempo. Ele entrou no lugar do uruguaio Suárez, que passou em branco. Além dele, os gols foram marcados por Lemar, Griezmann e Correa. Lozano descontou segundos antes do gol do brasileiro.
Confira a classificação do Campeonato Espanhol
Com o resultado, o time da capital espanhola chegou aos 29 pontos, em 14 jogos: 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Os colchoneros estão em segundo lugar, atrás do Real Madrid, que tem 30, ainda joga na rodada e tem 13 partidas. Já o Cádiz é o 17º, primeiro fora do Z3, com 12 pontos.
Crédito: AtléticodeMadridgoleouoCádizpor4a1(Foto:JOSEJORDAN/AFP

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