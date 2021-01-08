Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol do brasileiro Kayke, Umm-Salal vence mais uma no Qatar

De pênalti, brasileiro marcou o único gol da partida contra o Al Khor, do também atacante brasileiro Léo Gamalho. Umm-Salal chegou aos 13 pontos e está em nono lugar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 16:56

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 16:56

Crédito: Divulgação
Em jogo importante pelo campeonato nacional do Qatar, o Umm-Salal, do atacante Kayke, venceu mais uma nesta sexta-feira. No duelo chamado de "seis pontos", o time do brasileiro bateu o Al Khor por 1 a 0, com gol de pênalti do jogador revelado no Flamengo.
+ Veja a tabela da Champions League- Foi uma vitória importantíssima, um jogo duríssimo, decidido nos detalhes. Temos feito bons jogos, o que de certa forma dá uma confiança, mas precisávamos do resultado - disse Kayke.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Com o gol marcado, Kayke tem agora cinco tentos na competição. Na próxima rodada, o Umm-Salal Al Wakra, em casa, na quarta-feira. Com 13 pontos, o Umm-Salal está em nono lugar.
- Levamos a melhor nesse jogo de seis pontos, mas temos que continuar trabalhando forte para sair de vez da parte de baixo da tabela e brigar por coisas melhores - concluiu Kayke.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A verdadeira identidade da autora do best-seller 'A Empregada', Freida McFadden
Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados