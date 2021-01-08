Com gol do brasileiro Kayke, Umm-Salal vence mais uma no Qatar

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Em jogo importante pelo campeonato nacional do Qatar, o Umm-Salal, do atacante Kayke, venceu mais uma nesta sexta-feira. No duelo chamado de "seis pontos", o time do brasileiro bateu o Al Khor por 1 a 0, com gol de pênalti do jogador revelado no Flamengo.

+ Veja a tabela da Champions League- Foi uma vitória importantíssima, um jogo duríssimo, decidido nos detalhes. Temos feito bons jogos, o que de certa forma dá uma confiança, mas precisávamos do resultado - disse Kayke.

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Com o gol marcado, Kayke tem agora cinco tentos na competição. Na próxima rodada, o Umm-Salal Al Wakra, em casa, na quarta-feira. Com 13 pontos, o Umm-Salal está em nono lugar.