Com gol do brasileiro Jean Lucas, Monaco vence o Lyon no Francês

Vitória com brilho brasileiro. Neste sábado, pelo Campeonato Francês, o Monaco bateu o Lyon por 2 a 0 no Estádio Louis II para seguir brigando na parte de cima da tabela do torneio nacional. Os gols foram marcados por Jean Lucas, que fez valer a lei do ex, e Ben Yedder.Logo com dois minutos, Sofiane Diop achou lindo passe de calcanhar para Ben Yedder, que cruzou na área para Jean Lucas. Sozinho, o ex-jogador de Flamengo e Santos, e que pertencia ao Lyon, apareceu no meio da marcação e fez de cabeça para abrir o marcador.
Antes dos 30 minutos, o dupla entre Diop e Ben Yedder funcionou novamente e o camisa 10 recebeu do ponta-esquerda para tocar na saída do goleiro Anthony Lopes. Com uma linda cavadinha, o capitão da equipe do principado definiu a vitória de seu time.
O Monaco volta a campo no meio de semana, mais precisamente na terça-feira, quando enfrenta o Amiens pela Copa da França, novamente em casa. O Lyon, por outro lado, só tem compromisso no próximo fim de semana, contra o Nice, em casa.