Com gol do brasileiro Felipe Silva, Gwangju vence e chega aos playoffs do Coreano pela primeira vez

O atacante brasileiro Felipe Silva, de 28 anos, marcou na última rodada da K-League, o campeonato da Coreia do Sul, e ajudou o Gwangju a conquistar feito inédito: a classificação para a fase de play-offs da liga - onde os seis times mais bem colocados disputam o título. O artilheiro abriu o placar aos 13 do 1º tempo contra o Seongnam, e Doo Hyeon-seok fechou a conta na etapa final.Com a vitória e uma combinação improvável de resultados, o Gwangju deixou para trás o próprio Seongnam, o Seoul e o Gangwon para terminar na 6ª colocação, com 25 pontos em 22 jogos. Felipe, que é o maior artilheiro da história do clube recém-promovido ao primeiro escalão do país, comemorou a classificação: