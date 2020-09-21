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futebol

Com gol do brasileiro Felipe Silva, Gwangju vence e chega aos playoffs do Coreano pela primeira vez

Atacante abriu o placar na vitória por 2x0 contra o Seongnam, fora de casa...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 18:31
Crédito: Felipe abriu o placar aos 13 minutos da etapa inicial (Divulgação
O atacante brasileiro Felipe Silva, de 28 anos, marcou na última rodada da K-League, o campeonato da Coreia do Sul, e ajudou o Gwangju a conquistar feito inédito: a classificação para a fase de play-offs da liga - onde os seis times mais bem colocados disputam o título. O artilheiro abriu o placar aos 13 do 1º tempo contra o Seongnam, e Doo Hyeon-seok fechou a conta na etapa final.Com a vitória e uma combinação improvável de resultados, o Gwangju deixou para trás o próprio Seongnam, o Seoul e o Gangwon para terminar na 6ª colocação, com 25 pontos em 22 jogos. Felipe, que é o maior artilheiro da história do clube recém-promovido ao primeiro escalão do país, comemorou a classificação:
- Chegamos à elite do futebol sul-coreano vistos com alguma desconfiança. Essa histórica classificação para o playoff que reúne os seis primeiros colocados tem um sabor especial para nós. Não lutamos contra o descenso, objetivamos sempre algo maior e por essa razão conseguimos este feito - disse Felipe.
Na temporada em que o Gwangju ergueu o troféu da K League Challenge, Felipe marcou 19 vezes. Já em 2020, ele é o quarto colocado na artilharia da primeira divisão com 11 gols. O artilheiro é outro brasileiro: Júnior Negão, do Ulsan, com 24 gols.

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