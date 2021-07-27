Com gol decisivo pelo Farense, Eduardo Mancha já projeta próxima fase da Taça da Liga

Crédito: Divulgação / Farense

A bola voltou a rolar no futebol português com o início da Taça da Liga. O brasileiro Eduardo Mancha, que vem se destacando no Farense, começou da melhor maneira possível. No final da partida contra o Chaves, o zagueiro marcou o gol que selou a vitória e classificação da equipe. Coincidentemente, marcou novamente na estreia da temporada, assim como em 2020/21.

Veja a tabela do FrancêsDecisivo para a classificação à próxima fase, Eduardo Mancha ressaltou a importância de seu gol no momento da partida e acredita em uma temporada melhor para o Farense, já que o clube conseguiu manter a base do elenco de 2020/21, e também começou vencendo o primeiro jogo.

- Estou muito feliz em ajudar a equipe no primeiro jogo oficial com um gol tão importante, que nos garantiu a classificação, é gratificante. E, graças a Deus, mais uma vez consegui balançar as redes na estreia da temporada. Acho que começar com vitória ajuda e, como mantivemos uma base do elenco, estamos com uma equipe entrosada para ter um bom desempenho. - disse.

No próximo domingo, o Farense entra em campo novamente pela Taça da Liga, desta vez para encarar o Santa Clara. Para o zagueiro brasileiro, será necessário muito estudo sobre o adversário e a equipe também precisa aproveitar que tem a semana livre para se preparar, diferente do Santa Clara, que jogará pela Conference League.