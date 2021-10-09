Com gol de Zuber, Suíça vence a Irlanda do Norte pelas Eliminatórias da Europa

Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP

Neste domingo, a Suíça venceu a Irlanda do Norte pelo placar de 1a 0 em partida válida pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Com o único gol da partida marcado por Steven Zuber, os suíços seguem na segunda colocação do grupo.GOL ANULADONo início da partida, a Suíça foi ao ataque para pressionar a Irlanda do Norte, sendo eficaz já em pouco tempo. Com sete minutos de jogo, os suíços conseguiram colocar a bola na rede com Denis Zakaria, mas o lance foi anulado pelo VAR.

EXPULSÃOA Irlanda do Norte enfrentou a grande dificuldade de perder um jogador ainda na primeira etapa. Aos 23 minutos de jogo, Jamal Lewis cometeu uma falta e recebeu o amarelo. Quatorze minutos depois, o lateral-esquerdo foi expulso pelo árbitro.

PRIMEIRO GOLNos acréscimos da primeira etapa, a Suíça finalmente encontrou o seu primeiro gol do confronto. Com 49 minutos no relógio, os suíços foram ao ataque e, após assistência do atacante Breel Embolo, Steven Zuber balançou as redes para os suíços.

AMPLIOUPerto do fim do confronto, a Suíça conseguiu fechar a conta e ampliar a sua vantagem. Após uma forte pressão contra a Irlanda do Norte durante toda a segunda etapa, os suíços marcaram pela segunda vez aos 48 minutos com Fassnacht.