Com gol de Yago Pikachu, Fortaleza vence Ferroviário e abre vantagem na semifinal do Cearense

Jogando no Castelão, mas como visitante, o Fortaleza venceu o Ferroviário por 1 a 0, na noite desta terça-feira (8). O único gol do jogo foi anotado por Yago Pikachu. Assim, o Leão do Pici abriu vantagem na semifinal do Campeonato Cearense de 2022 e pode até empatar na volta para chegar à final.
Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (12), pela partida de volta da semifinal do Campeonato Cearense de 2022. O duelo acontece às 17h45, na Arena Castelão.NÃO VALEUOs torcedores mal tiveram tempo de se acomodar nas arquibancadas do Castelão e a rede já balançou. Com 30 segundos de bola rolando, Edson Cariús abriu o placar para o Ferroviário, mas estava impedido no lance, com o bandeira apontando a posição irregular.
Depois disso, o Fortaleza passou a mostrar que estava disposto a mandar na partida, fazendo sempre a saída de bola com calma e pensando na melhor maneira de armar as suas jogadas.
POKEMÓN? NÃO, ARTILHEIROO restante da primeira etapa foi um reflexo do que foi o começo dela. Mais com a bola, o Fortaleza tentou infiltrar na defesa adversária, mas sem muitas chances. Enquanto isso, o setor defensivo teve trabalho, principalmente com Edson Cariús, que quase conseguiu servir André Baumer em lance pelo alto.
O Fortaleza, apesar disso, foi letal quando conseguir finalizou. Em cobrança de falta de Lucas Crispim, Jonathan espalmou. Na sobra, Matheus Jussa apenas tocou para Yago Pikachu empurrar para as redes e abrir o placar no Castelão.
FALTOU EMOÇÃOO segundo tempo na Arena Castelão foi morno e sem nenhuma grande chance para ambos os lados. O Fortaleza optou por não ser tão agudo e dividiu o tempo de posse com o Ferroviário.
Enquanto isso, a equipe mandante da noite teve mais chances de criar as suas jogadas, mas não conseguiu assustar o goleiro Max Walef, que pouco trabalhou ao longo dos 90 minutos. Assim, o jogo se encerrou em 1 a 0 para o Leão do Pici.FICHA TÉCNICAFERROVIÁRIO X FORTALEZALocal: Castelão, em Fortaleza (CE)Data e hora: 08/03/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Ana Carolina Lima de Souza (CE)Cartões amarelos: Mauri, André Baumer, Vitão (Ferroviário), Yago Pikachu, Lucas Lima, Moisés, Marcelo Benevenuto (Fortaleza)Cartões vermelhos: -
GOLS: Yago Pikachu (39'/1°T) (0-1)
FERROVIÁRIO (Técnico: Paulinho Kobayashi)Jonathan; Marquinho Carioca (Roni, aos 13'/2°T), André Baumer, Vitão e Alemão (Emerson, aos 41'/2°T); Éder Lima, Dudu (Emerson, aos 25'/2°T) e Mauri; Breno (Gabriel Silva, aos 0'/2°T), Wandson (Diego Valderrama, aos 25'/2°T) e Edson Cariús.
FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Max Walef; Landázuri, Marcelo Benevenuto e Titi; Pikachu, Jussa, Ronald (Hércules, aos 37'/2°T), Lucas Lima (Romarinho, aos 21'/2°T) e Lucas Crispim; Moisés (Renato Kayzer, aos 21'/2°T) e Robson (Silvio Romero, aos 37'/2°T).