Com gol de Waldschmidt, Alemanha bate a República Tcheca em amistoso

Em jogo disputado na cidade de Leipzig, a Alemanha recebeu a República Tcheca em amistoso e venceu o país do leste europeu pelo placar mínimo. Com gol de Waldschmidt, os donos da casa bateram os visitantes por 1 a 0 na Red Bull Arena.A Alemanha não precisou de muito tempo para abrir o placar. Aos 12 minutos de jogo, Neuhaus recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, obrigando o goleiro Pavlenka a fazer grande defesa. No entanto, Philipp Max pegou o rebote e tocou para Waldschmidt, dentro da pequena área, só empurrar ao gol.
Na etapa final, a Alemanha teve mais a posse de bola, controlou o jogo, mas pouco agredia os tchecos. Com o placar adverso, a República Tcheca tentou mais chegar ao gol de empate, mas não conseguiu vencer o goleiro Kevin Trapp.
No próximo fim de semana, a Alemanha volta a campo pela Liga das Nações. No sábado, a equipe de Joachim Löw enfrenta a Ucrânia, novamente na Red Bull Arena, às 16h45 (de Brasília).