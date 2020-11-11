Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol de Waldschmidt, Alemanha bate a República Tcheca em amistoso

Atacante do Benfica, de Jorge Jesus, garante vitória alemã com gol no primeiro tempo. Time de Joachim Löw entra em campo no fim de semana pela Liga das Nações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2020 às 19:49

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 19:49

Crédito: ODD ANDERSEN / AFP
Em jogo disputado na cidade de Leipzig, a Alemanha recebeu a República Tcheca em amistoso e venceu o país do leste europeu pelo placar mínimo. Com gol de Waldschmidt, os donos da casa bateram os visitantes por 1 a 0 na Red Bull Arena.A Alemanha não precisou de muito tempo para abrir o placar. Aos 12 minutos de jogo, Neuhaus recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, obrigando o goleiro Pavlenka a fazer grande defesa. No entanto, Philipp Max pegou o rebote e tocou para Waldschmidt, dentro da pequena área, só empurrar ao gol.
Na etapa final, a Alemanha teve mais a posse de bola, controlou o jogo, mas pouco agredia os tchecos. Com o placar adverso, a República Tcheca tentou mais chegar ao gol de empate, mas não conseguiu vencer o goleiro Kevin Trapp.
No próximo fim de semana, a Alemanha volta a campo pela Liga das Nações. No sábado, a equipe de Joachim Löw enfrenta a Ucrânia, novamente na Red Bull Arena, às 16h45 (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados