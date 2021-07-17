Com gol de Vidal, Brasil de Pelotas bate o Vitória e deixa o Z-4 da Série B

Crédito: Reprodução/SporTV

Lutando para deixar as últimas colocações no Campeonato Brasileiro da Série B, Brasil de Pelotas e Vitória entraram em campo pressionados atrás de um bom resultado, na manhã deste sábado, pela 12ª rodada, no estádio Bento Freitas. E quem se deu melhor foram os donos da casa. Ainda na etapa inicial, Vidal conseguiu balançar a rede adversária fechando o placar em 1 a 0.

Sendo assim, o Xavante chegou aos 11 pontos, pulando para a 15ª colocação, enquanto o Leão, por conta do revés, acabou caindo para a 18ª posição com seus 8 pontos. Porém, ambos os times terão que aguardar os demais jogos para definir seus lugares na classificação.

INÍCIO COM DUAS BOAS CHANCES PARA CADA LADO

Mesmo jogando em casa, a equipe do Brasil não conseguiu impor aquela tradicional pressão inicial pra cima do Vitória. No entanto, como uma primeira investida, logo aos 5 minutos, Netto, em uma bonita cobrança de falta, assustou o goleiro Ronaldo com a bola passando muito próxima ao travessão.

Por outro lado, o Leão tratou de devolver na mesma moeda. Minutos depois, aos 10, Fernando Neto também teve a chance de abrir a contagem no Bento Freitas, porém viu a bola subir demais saindo sem perigo passando por cima do gol.

XAVANTE VAI PRA CIMA E CONSEGUE ABRIR O PLACAR

Passando o momento de equilíbrio nas ações, o jogo mantinha o mesmo panorama até meados dos 29 minutos, até então com poucas finalizações. Para dificultar ainda mais as coisas, Fernando Neto e Thalisson Kelven deixaram o campo lesionados, com Ramon sendo obrigado a colocar Eduardo e João Victor, respectivamente.

Mas a equipe local não quis saber dos problemas do rival e, aos 30 minutos, finalmente encontrou seu gol. Depois de cobrança de falta de Gabriel Terra, Gabriel Bispo acabou afastando errado, sobrando para Vidal dominar e mandar a bomba contando com desvio no meio do caminho. Brasil 1 a 0.

VITÓRIA CORRE ATRÁS DO EMPATE

Já na segunda etapa, a bruxa parecia estar solta em campo. Agora pelo lado do time de Pelotas, o zagueiro Arthur acabou sendo substituído por Alan Dias, queixando-se de dores.

Porém, o Vitória, assim como o rival fez no primeiro tempo, deixou os problemas de lado e foi para o ataque na tentativa de encontrar seu gol. E quase conseguiu. Aos 8 minutos, Mateus Moraes acabou desperdiçando uma grande chance ao mandar na trave, após erro de Matheus Nogueira.

TROCAS DOS DOIS LADOS E RETA FINAL DE DUELO

Promovendo algumas alterações, tanto Ramon, quanto Claudio visaram mudar um pouco seus esquemas táticos. Pelo lado do Xavante, uma delas foi a saída de Denílson para a entrada de Wesley, enquanto do Leão, uma das opções foi mexer no ataque tirando Dinei para colocar Eron em seu lugar.

Com novos nomes em campo, os visitantes se deram melhor ao criar chances com Wesley Pionteck e David, porém apenas em uma obrigou o camisa 1 a mostrar serviço. Vendo o relógio correr, o Brasil respondeu na mesma intensidade, porém sem sucesso nas tenativas, dando a deixa para a arbitragem encerrar o confronto no Bento Freitas.

FICHA TÉCNICABRASIL DE PELOTAS x VITÓRIA - 12ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE BEstádio: Bento Freitas, em Pelotas (RS)Data: 14 de julho de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (CBF-RN)Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)Cartões amarelos: Wesley (BRA) / Mateus Moraes (VIT)Cartões vermelhos: -

Gol: Vidal, 30'/1ºT

BRASIL DE PELOTAS (Técnico: Claudio Tencati)Matheus Nogueira; Vidal, Leandro Camilo, Arthur (Alan Dias, aos 5'/2ºT) e Kevin; Rômulo, Denilson (Wesley, aos 20'/2ºT), Luiz Fernando (Jarro Pedroso, aos 35'/2ºT) e Gabriel Terra (Renatinho, aos 20'/2ºT); Netto (Pierini, aos 20'/2e Ramon