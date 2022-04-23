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futebol

Com gol de Thiago Mendes, Lyon goleia o Montpellier pelo Francês

Volante brasileiro marca o segundo da goleada do OL por  5 a 2. Partida foi válida pela 34ª rodada da Ligue 1. PSG deve confirmar o título ainda neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2022 às 14:41

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 14:41

Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Francês de 2021/2022, o Lyon goleou o Montpellier por 5 a 2, neste sábado. O volante brasileiro Thiago Mendes fez um dos gols da vitória, enquanto Dembélé, Aouar (dois) e Ekambi anotaram os outros dos donos da casa. Wahi e Savanier descontaram. https://www.lance.com.br/tabela#2022/Premier-League/Unica/Com o resultado, o Lyon está em sétimo lugar, com 52 pontos, enquanto o Montpellier está em 11º, com dez pontos a menos. O líder é o PSG, que deve confirmar o título ainda neste sábado. O time de Paris recebe o Lens e só um empate basta para ser campeão antecipado. Ele têm 77 pontos, contra 62 do Olympique de Marselha, o segundo lugar.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Na França, são três vagas para a Champions League, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, Rennes (56), Monaco (54) e Nice (52) estão nestas posições. Todos ainda vão jogar na rodada.
O próximo jogo do Lyon será no primeiro dia de maio, um domingo, contra o Oympique, em Marselha, às 15h45. Já o Montpellier receberá o Metz, no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 10h.
Crédito: OatacanteDembéléfezoprimeirogoldojogodaLigue1(Foto:OLIVIERCHASSIGNOLE/AFP

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