Com gol de Thiago Mendes, Lyon goleia o Montpellier pelo Francês

Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Francês de 2021/2022, o Lyon goleou o Montpellier por 5 a 2, neste sábado. O volante brasileiro Thiago Mendes fez um dos gols da vitória, enquanto Dembélé, Aouar (dois) e Ekambi anotaram os outros dos donos da casa. Wahi e Savanier descontaram. https://www.lance.com.br/tabela#2022/Premier-League/Unica/Com o resultado, o Lyon está em sétimo lugar, com 52 pontos, enquanto o Montpellier está em 11º, com dez pontos a menos. O líder é o PSG, que deve confirmar o título ainda neste sábado. O time de Paris recebe o Lens e só um empate basta para ser campeão antecipado. Ele têm 77 pontos, contra 62 do Olympique de Marselha, o segundo lugar.
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Na França, são três vagas para a Champions League, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, Rennes (56), Monaco (54) e Nice (52) estão nestas posições. Todos ainda vão jogar na rodada.
O próximo jogo do Lyon será no primeiro dia de maio, um domingo, contra o Oympique, em Marselha, às 15h45. Já o Montpellier receberá o Metz, no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 10h.