Com gol de Thiago Mendes, Lyon goleia o Montpellier pelo Francês

Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Francês de 2021/2022, o Lyon goleou o Montpellier por 5 a 2, neste sábado. O volante brasileiro Thiago Mendes fez um dos gols da vitória, enquanto Dembélé, Aouar (dois) e Ekambi anotaram os outros dos donos da casa. Wahi e Savanier descontaram. https://www.lance.com.br/tabela#2022/Premier-League/Unica/Com o resultado, o Lyon está em sétimo lugar, com 52 pontos, enquanto o Montpellier está em 11º, com dez pontos a menos. O líder é o PSG, que deve confirmar o título ainda neste sábado. O time de Paris recebe o Lens e só um empate basta para ser campeão antecipado. Ele têm 77 pontos, contra 62 do Olympique de Marselha, o segundo lugar.