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futebol

Com gol de Sterling, Inglaterra vence a República Tcheca e se classifica em primeiro no Grupo D da Eurocopa

Atacante do Manchester City faz seu segundo gol no torneio e garante mais uma vitória do time de Gareth Southgate. Inglaterra balançou as redes só duas vezes na fase de grupos...

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:51
Crédito: LAURENCE GRIFFITHS/POOL/AFP
Vitória inglesa. Depois de vencer na estreia da Eurocopa e empatar no segundo jogo, a Inglaterra voltou a triunfar no último jogo da fase de grupos. Nesta terça-feira, o English Team bateu a República Tcheca por 1 a 0 em Wembley e se classificou em primeiro. O gol foi marcado por Raheem Sterling.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaPRESSÃO NO INÍCIOQuerendo apagar a impressão do último jogo, a Inglaterra se lançou ao ataque desde o início. Com apenas um minuto, Luke Shaw fez lindo lançamento para Sterling, que bateu de cobertura, mas acertou a trave. Dez minutos depois, Grealish fez jogada pela esquerda e cruzou na medida para Sterling abrir o placar de cabeça. Foi o segundo gol do camisa 10 na Eurocopa.
QUASE O DO ARTILHEIROPouco acionado nos dois primeiros jogos da Inglaterra, Harry Kane teve duas boas chances no primeiro tempo. Em ambas, porém, o camisa 9 parou no goleiro Vaclik. Na segunda, o arqueiro deu rebote, mas Sterling, que estava em posição irregular, sequer foi até a bola.
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SEGUNDO TEMPO MORNODiferentemente do primeiro tempo, a segunda etapa foi bem menos intensa. Com o resultado ao seu lado, a Inglaterra não se expôs tanto e se poupou. A República Tcheca, que tinha a classificação praticamente assegurada, também não se lançou ao ataque. Henderson chegou a balançar as redes para os ingleses no fim, mas o lance foi anulado por impedimento do volante.
SEQUÊNCIA​Classificada em primeiro, a Inglaterra só saberá quem será seu adversário nas oitavas de final nesta quarta-feira. O English Team enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Apesar da indefinição acerca do rival, o jogo será também em Wembley, em Londres. A partida será na próxima terça, às 13h (de Brasília).

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