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futebol

Com gol de Son, Tottenham vence o Burnley, fora de casa, pelo Inglês

Sul-coreano aproveita escanteio desviado por Harry Kane e faz o gol solitário do dia...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 19:16

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 19:16

Crédito: LINDSEY PARNABY / POOL / AFP
No encerramento da sexta rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham visitou o Burnley e saiu do Estádio Turf Moor com os três pontos. Com gol do sul-coreano Heung-Min Son, os Spurs venceram por 1 a 0 e chegaram ao quinto lugar na tabela.
+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUENa etapa inicial, o Tottenham de José Mourinho teve mais a posse de bola, mas não chegou tanto ao gol como os donos da casa, que foram para o intervalo com mais finalizações. As chegadas, no entanto, não levaram tanto perigo ao gol de Lloris.
O panorama no segundo tempo foi parecido, mas desta vez com bola na rede. Aos 30 minutos da etapa final, Lamela bateu escanteio pela direita no meio da área, Kane desviou para o meio e Son, sozinho, chegou de peixinho para fazer o gol da vitória londrina.
Na sequência do Campeonato Inglês, o Tottenham encara o Brighton, em casa, no domingo. Já o Burnley, mais uma vez jogará em casa. O adversário será um dos grandes rivais do Tottenham, o Chelsea. Os Spurs, no entanto, enfrentam o Antwerp, da Bélgica, pela Liga Europa, na qunta-feira.

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