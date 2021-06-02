Com gol de Saka, Inglaterra bate a Áustria em amistoso

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Nesta quarta-feira, a Seleção Inglesa recebeu a Seleção Austríaca no Estádio Riverside, na cidade de Middlesbrough. A vencedora do amistoso pré-Eurocopa foi a Inglaterra que, no 1 a 0, marcou apenas com o jovem Bukayo Saka, jogador do Arsenal.

Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!ATAQUESA Inglaterra encontrou dificuldades para poder provocar um forte volume de ataque ainda na primeira etapa. Mesmo com Jesse Lingard, Jack Grealish, Bukayo Saka e Harry Kane para formar o quarteto ofensivo, o time da casa não foi efetivo no primeiro tempo.

ÁUSTRIA FALHAAssim como os ingleses, os austríacos também não conseguiram impor um ataque capaz de abrir o placar nos 45 minutos iniciais da partida no Estádio Riverside. Nem mesmo o polivalente Sabitzer, camisa 9 da equipe, conseguiu fazer muito.

ABRIU O PLACAR​Ao contrário do que foi feito na primeira etapa do amistoso desta quarta-feira, a Seleção Inglesa foi eficaz o suficiente para marcar já no início do segundo tempo. Aos onze minutos, Bukayo Saka conseguiu converter para dar a vitória aos ingleses.

JOGO DUROA grande quantidade de faltas na partida em Middlesbrough foi muito grande, principalmente por parte da Seleção Austríaca. Enquanto os ingleses tiveram oito faltas marcadas, os austríacos tiveram um número de dezenove do seu lado.