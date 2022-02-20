Com gol de Rômulo, Globo vence Altos pela Copa do Nordeste

O Globo venceu, por 1 a 0, o Altos, neste domingo (20). As equipes se encontraram no Estádio Barretião, em Ceará-Mirim (RN), em partida válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, os mandantes sobem na tabela e ficam na 5ª colocação do Grupo A, com cinco pontos. Enquanto isso, o Altos fica no 5º lugar da chave B, com sete.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEQUILÍBRIO, MAS SEM GOLS!

A primeira etapa foi bastante equilibrada, sem grandes chances para as duas equipes. O primeiro susto partiu do Globo. Aos 10, Jonathan aproveitou uma sobra de bola de um cruzamento de Hiltinho e arriscou de longe. No entanto, a bola subiu e foi para fora. Depois de algumas investidas dos donos da casa, o Altos respondeu, principalmente com Betinho, que chegou mais ao ataque. Aos 21, João Pedro teve boa oportunidade ao cruzar a bola na área. Mael, porém, cortou e mandou para escanteio.

O Altos voltou a aumentar a intensidade, após pausa para hidratação. O time se ajustou e teve algumas chances. Aos 29, Adílio limpou e venceu dois adversários, abriu espaço e bateu de direito. A bola foi para fora. A equipe ainda chegou com perigo aos 44. Na jogada, Marconi lançou, e o lateral tentou finalizar. A bola foi por cima do gol.Mais um cruzamento na área de João Carlos. O goleiro do Globo FC faz mais uma defesa.

ETAPA MORNA!

O segundo tempo começou bastante truncado, principalmente no meio-campo. Aos 12, o Altos apareceu com Betinho. O atacante recebeu a bola, após cruzamento de João Carlos, e finalizou rasteiro para o gol. No entanto, André Zuba fez a defesa.

O Globo respondeu com Rômulo, que abriu o placar do Barretião. Aos 19, os donos da casa conseguiram aparecer pelo lado direito, onde Hiltinho deu uma bela assistência para o camisa 9 mandar para o fundo das redes. Em desvantagem, o Globo tentou investidas pelo lado direito, principalmente com Zuba, mas nada marcaram.FICHA TÉCNICAGLOBO X ALTOS

Local: Estádio Barretião, em Ceará-Mirim (RN)Data: 20/02/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Jose Jaini Oliveira BispoAssistentes: Pedro Jorge Santos de Araújo e Esdras Mariano de Lima Albuquerque​Cartões amarelos: Jonathan e Alessandro Maranhão (Globo)Cartões vermelhos: -

GOLS: Rômulo (19'/2ºT) (1-0)

GLOBO (Técnico: Geilson dos Santos)

André Zuba; Alessandro Maranhão, Victor Souza, Mael e Márcio; Ramon, Jonathan (Judson, aos 28'/2ºT), Nino Mipibu (Anderson, aos 27'/2ºT) e Hiltinho (Hudson, aos 37'/2ºT); Rômulo (Pedro Maia, aos 43'/2ºT) e Adílio (João Aleluia, aos 37'/2ºT).

ALTOS (Técnico: Carlos Rabello)

Marcelo; João Carlos, Vinícius Leandro (Mimica, aos 16'/1ºT), Lucas Souza e Júlio Ferrari (Sousa Tibiri, aos 21'/2ºT); Marconi, Alexandre Quaresma e Diego Viana (Danillo Bala, aos 37'/2ºT); Eliélton (Dico, aos 36'/2ºT), Manoel e Betinho.