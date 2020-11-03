Com gol de Rodrygo em passe de Vini Jr., Real Madrid bate a Inter de Milão e vence a primeira na Champions

Enfim a primeira. O Real Madrid recebeu a Inter de Milão pela Liga dos Campeões nesta terça-feira e conseguiu sua primeira vitória na competição continental. Com gol de Rodrygo em assistência de Vini Jr, os espanhóis bateram os italianos por 3 a 2. Benzema e Sergio Ramos completaram o placar, enquanto Lautaro Martínez e Perisic descontaram.
O Real Madrid abriu o placar com Karim Benzema, aos 24 minutos do primeiro tempo. O ala-direito Hakimi, que era jogador do clube espanhol, tentou recuar bola, mas mandou nos pés do francês, que driblou Handanovic e fez bonito gol no Alfredo Di Stéfano.
ZAGUEIRO ARTILHEIROAinda no primeiro tempo, o Real Madrid chegou ao segundo gol com o zagueiro Sergio Ramos. Aos 32 minutos, Toni Kroos bateu escanteio da esquerda e o defensor apareceu na primeira trave para desviar e mandar para o fundo das redes. Foi o centésimo gol do jogador pelo Real Madrid.
DIMINUINDO COM ESTILOLogo após o segundo gol do Real Madrid, a Inter de Milão foi ao ataque e Lautaro Martínez fez um bonito gol para diminuir a vantagem madrilenha. Brozovic achou Barella na entrada da área e o camisa 23, com estilo, achou o argentino entrando na área. O camisa 10 bateu de primeira e não deu chances para Courtois.
TUDO IGUALAos 22 minutos do segundo tempo, a Inter de Milão chegou ao gol de empate com Ivan Perisic. Em rápida jogada, Vidal lançou para Lautaro Martínez, que, de primeira, escorou de cabeça para o croata. O atacante protegeu a marcação de Lucas Vázquez e bateu no canto de Courtois para deixar tudo igual.
BRILHO BRASILEIRONo segundo tempo, Zidane tirou Hazard e Asensio e colocou Vini Jr. e Rodrygo, respectivamente. E coube aos dois brasileiros decidirem a favor do time merengue. Vini Jr. recebeu belo passe na esquerda e cruzou para Rodrygo. O ex-atacante do Santos dominou e bateu bonito para fazer o terceiro gol.
SEQUÊNCIA NA CHAMPIONSNa próxima rodada da Liga dos Campeões, que acontecerá somente no fim de novembro, Real Madrid e Inter de Milão se encontram novamente. Desta vez, o jogo será no San Siro, na Itália. O jogo acontece no dia 25, às 17h (de Brasília).