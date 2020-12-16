Com gol de Richarlison, Everton vence o Leicester fora de casa e encosta no G4 do Inglês

Crédito: Richarlison em ação pelo Everton (ALEX PANTLING / POOL / AFP

Após derrotar o Chelsea na última rodada, o Everton engatou a segunda vitória consecutiva e encostou no G-4 do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, no King Power Stadium, a equipe comandada por Carlo Ancelotti visitou o Leicester e venceu por 2 a 0, em duelo pela 13ª rodada da competição. Os gols da partida foram marcados por Richarlison e Holgate, um em cada tempo.

+ Messi perto do PSG, João Felix atrai interesse de italianos… Veja o Dia do Mercado!COMO FICA A TABELACom o resultado, as duas equipes ficam coladas na tabela e separadas por apenas um ponto. O Everton subiu três posições e assumiu provisoriamente a quinta posição, com 23 pontos. Já o Leicester foi ultrapassado pelo Southampton e caiu para a quarta posição, com 24 pontos.

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TALENTO DO POMBOApós um início de jogo equilibrado e sem grandes chances criadas, o Everton contou com o brilho brasileiro para abrir o placar, aos 20 minutos do primeiro tempo. Após receber aberto pela esquerda, Richarlison cortou para o meio e arriscou rasteiro de fora da área. Schmeichel até tocou na bola, mas não evitou que o atacante da Seleção tirasse o zero do marcador.

GOL DE OPORTUNISMOAtrás do placar e jogando em casa, o Leicester até teve mais posse de bola, mas não conseguiu empatar a partida. Na verdade, quem voltou a balançar as redes foram os visitantes. Após cobrança de escanteio, aos 26 do segundo tempo, Schmeichel fez duas grandes defesas, mas, na terceira tentativa, Holgate aproveitou o goleiro deitado e ampliou a vantagem dos Toffees.