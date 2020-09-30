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  • Com gol de Richarlison e três de Calvert-Lewin, Everton goleia o West Ham e vai às quartas na Copa da Liga
futebol

Com gol de Richarlison e três de Calvert-Lewin, Everton goleia o West Ham e vai às quartas na Copa da Liga

Brasileiro marcou o segundo gol do jogo em bela finalização, mas quem roubou os holofotes foi seu companheiro de equipe. São oito gols em cinco jogos no ano para o inglês...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 17:47
Crédito: Calvert-Lewin e Richarlison fizeram parecer fácil na vitória do Everton (ALEX LIVESEY / POOL / AFP
O Everton mais uma vez mostrou sua força no início desta temporada e conseguiu a vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa com goleada: 4x1 para cima do West Ham, em casa. O adversário da próxima fase vai ser definido em sorteio na quinta-feira (1).
O grande destaque da partida foi o atacante Dominic Calvert-Lewin, que parece imparável: são oito gols em cinco jogos na temporada. O West Ham foi mais uma vítima e levou três gols do jogador de 23 anos. Quem fechou o placar foi o brasileiro Richarlison, em belo chute de fora da área.O INÍCIO DO SHOW DE CALVERT-LEWINO atacante inglês está imparável: são cinco gols em três jogos na Premier League e hoje foram mais três. Aos 11 minutos, ele abriu o placar para o Everton após receber passe longo de Keane, dominar com a bola no ar e tocar na saída do goleiro com enorme categoria. Que golaço!
MAIS UM BELO GOLApesar do domínio do Everton na partida, o West Ham voltou ligado na etapa final e fez o gol de empate logo aos 25 segundos. Após passe de Felipe Anderson, ele acertou belo chute de fora da área, em curva, tirando de Pickford.
TEVE GOLAÇO DO POMBOA alegria do West Ham durou pouco. Aos 10, o brasileiro Richarlison pegou a bola na ponta esquerda, carregou, carregou, cortou para o meio... e soltou um balaço, sem chances de defesa para o goleiro Randolph.
CALVERT-LEWIN ILUMINADOQuando o West Ham tentava reagir, Calvert-Lewin dizimou qualquer oportunidade. Aos 33, ajeitou na lateral esquerda da grande área e bateu colocado para fazer um bonito gol. Já aos 39, recebeu de Sigurdsson na área e fez o terceiro dele para fechar a conta: 4x1 e a vaga muito bem garantida.

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