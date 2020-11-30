Com gol de Renato Augusto, Beijing mantém 100% na Champions da Ásia

Crédito: Renato Augusto marcou belo gol de voleio na Liga dos Campeões da Ásia (sina.com.cn

Cinco jogos, cinco vitórias e único time até aqui com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões da Ásia, já classificado para as oitavas de final. Esse é o Beijing Guoan, comandado por Renato Augusto, que nesta segunda-feira fez mais uma vítima, ao derrotar novamente o Seoul, da Coreia do Sul, por 3 a 1 e sobrar no Grupo E.

O atacante espanhol Jonathan Viera abriu o placar para o Beijing aos 23 minutos de jogo, com Renato Augusto ampliando aos 43 da primeira etapa em belo voleio. O coreano Yun Ju-Tae diminuiu aos 44 do segundo tempo, mas ainda deu tempo de Zhang Yuning ampliar nos acréscimos. Os jogos dos clubes do lado leste do continente asiático têm sido realizados numa “bolha” em Doha, no Catar.

- Saímos de uma bolha na China, onde disputamos a nossa Superliga, para outra bolha, no Catar, para darmos sequência a uma Champions que começou lá em fevereiro. Essa é a realidade que enfrentamos nesse 2020 que ficará marcado na história. É uma vida de adaptações e temos que saber levar, cumprindo todos os protocolos. Dentro de campo, também estamos fazendo bem nosso papel. Tivemos mais uma grande atuação. Estão todos de parabéns - disse Renato.