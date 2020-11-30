AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Com gol de Renato Augusto, Beijing mantém 100% na Champions da Ásia

Time comandado pelo brasileiro vence Seoul por 3 a 1 e sobra na competição, com cinco vitórias em cinco jogos. Próximo compromisso é nesta quinta-feira contra o Chiangrai
...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 11:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 11:01
Crédito: Renato Augusto marcou belo gol de voleio na Liga dos Campeões da Ásia (sina.com.cn
Cinco jogos, cinco vitórias e único time até aqui com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões da Ásia, já classificado para as oitavas de final. Esse é o Beijing Guoan, comandado por Renato Augusto, que nesta segunda-feira fez mais uma vítima, ao derrotar novamente o Seoul, da Coreia do Sul, por 3 a 1 e sobrar no Grupo E.
O atacante espanhol Jonathan Viera abriu o placar para o Beijing aos 23 minutos de jogo, com Renato Augusto ampliando aos 43 da primeira etapa em belo voleio. O coreano Yun Ju-Tae diminuiu aos 44 do segundo tempo, mas ainda deu tempo de Zhang Yuning ampliar nos acréscimos. Os jogos dos clubes do lado leste do continente asiático têm sido realizados numa “bolha” em Doha, no Catar.
- Saímos de uma bolha na China, onde disputamos a nossa Superliga, para outra bolha, no Catar, para darmos sequência a uma Champions que começou lá em fevereiro. Essa é a realidade que enfrentamos nesse 2020 que ficará marcado na história. É uma vida de adaptações e temos que saber levar, cumprindo todos os protocolos. Dentro de campo, também estamos fazendo bem nosso papel. Tivemos mais uma grande atuação. Estão todos de parabéns - disse Renato.
O Beijing Guoan faz seu último jogo pela fase de grupos na quinta-feira, contra o Chiangrai United, da Tailândia. No primeiro jogo entre as equipes, na abertura da Champions da Ásia, num distante 18 de fevereiro, ainda antes da pandemia do novo coronavírus, vitória do time liderado por Renato Augusto por 1 a 0.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados