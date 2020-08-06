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Com gol de Raúl Jiménez de pênalti, Wolverhampton vence o Olympiacos e se classifica na Liga Europa

Mexicano aproveita chance logo no início da partida e garante os ingleses entre os oito melhores da competição. Adversário nas quartas será o Sevilla, que eliminou a Roma...
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Publicado em 

06 ago 2020 às 18:22

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 18:22

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
O Wolverhampton está classificado para as quartas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, os Lobos receberam o Olympiacos, pelo jogo de volta das oitavas de final, e venceram por 1 a 0 no Molineux Stadium. O mexicano Raúl Jiménez fez o gol da vitória. Na próxima fase o adversário será o Sevilla.
+ VEJA A TABELA DA LIGA EUROPA
DEFININDO NO INÍCIOJogando em casa, o Wolverhampton foi para cima dos gregos logo no início do jogo. E antes dos dez minutos o time de Nuno Espírito Santo já tinha aberto o placar. Aos sete minutos, o goleiro do Olympiacos, Allain, recebeu bola recuada, tentou sair jogando, mas perdeu o controle da bola. O camisa 10 Podence foi mais rápido, tomou a frente, e foi derrubado pelo goleiro. Na cobrança, Raúl Jiménez bateu bem e marcou.
RUI PATRÍCIO COM TRABALHOO goleiro do Wolverhampton terminou o jogo como o melhor em campo. Após sofrer o gol, o Olympiacos não tinha outra alternativa a não ser se lançar ao ataque para buscar o gol de empate, que levaria o jogo à prorrogação, já que na ida foi 1 a 1. Os gregos tentaram várias vezes, mas o português, em dia inspirado, não deixou a bola passar.
SEQUÊNCIANas quartas de final o Wolverhampton vai encarar o Sevilla, que eliminou a Roma nesta quinta-feira. O jogo acontece na próxima terça-feira, na cidade de Duisburgo, na Alemanha. A partir da próxima fase todos os confrontos serão decididos em jogo único, com sede neutra. A partida será às 16h (de Brasília).

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