Com gol de Raúl Jiménez de pênalti, Wolverhampton vence o Olympiacos e se classifica na Liga Europa

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP

O Wolverhampton está classificado para as quartas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, os Lobos receberam o Olympiacos, pelo jogo de volta das oitavas de final, e venceram por 1 a 0 no Molineux Stadium. O mexicano Raúl Jiménez fez o gol da vitória. Na próxima fase o adversário será o Sevilla.

+ VEJA A TABELA DA LIGA EUROPA

DEFININDO NO INÍCIOJogando em casa, o Wolverhampton foi para cima dos gregos logo no início do jogo. E antes dos dez minutos o time de Nuno Espírito Santo já tinha aberto o placar. Aos sete minutos, o goleiro do Olympiacos, Allain, recebeu bola recuada, tentou sair jogando, mas perdeu o controle da bola. O camisa 10 Podence foi mais rápido, tomou a frente, e foi derrubado pelo goleiro. Na cobrança, Raúl Jiménez bateu bem e marcou.

RUI PATRÍCIO COM TRABALHOO goleiro do Wolverhampton terminou o jogo como o melhor em campo. Após sofrer o gol, o Olympiacos não tinha outra alternativa a não ser se lançar ao ataque para buscar o gol de empate, que levaria o jogo à prorrogação, já que na ida foi 1 a 1. Os gregos tentaram várias vezes, mas o português, em dia inspirado, não deixou a bola passar.