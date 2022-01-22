Com gol de Rashford no último lance, Manchester United vence o West Ham pela Premier League

O Manchester United está, ainda que provisoriamente, no G4 do Campeonato Inglês. Isso porque, neste sábado, os Red Devils derrotaram o West Ham no Old Trafford por 1 a 0, em partida válida pela 23ª rodada da Premier League. No último minuto de jogo, Rashford, que havia entrado na etapa final, marcou o gol da vitória.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaLÁ E CÁ

A primeira chance das duas equipes vieram logo nos primeiros minutos de partida. Aos três, Bruno Fernandes errou na saída de bola, Declan Rice recuperou a posse, passou pela marcação, invadiu a área, mas foi travado na hora da finalização.

Um lance similar aconteceu pelo lado dos Red Devils. Aos quatro minutos, Bruno Fernandes puxou contra-ataque e assinou Greenwood. O atacante invadiu a área em velocidade, mas também foi travado no momento do chute.POR UM TRIZ

Uma das principais chances do Manchester United na partida veio aos 19 minutos do primeiro tempo. Bruno Fernandes alçou bola na área, e Cristiano Ronaldo mergulhou para tentar o desvio que não aconteceu por muito pouco. Praticamente na pequena área, o toque do atacante poderia ter matado o goleiro Areola da jogada.

A outra grande chance veio no segundo tempo. Fred conseguiu uma finalização de dentro da área e obrigou uma grande defesa de Areola, que mandou para escanteio. O chute, inclusive, foi o primeiro dos Red Devils na direção da meta adversária na partida. LEVOU PERIGO

O West Ham quase garantiu mais três pontos na tabela de classificação nos últimos minutos da partida. Após cobrança de escanteio Soucek, veio de trás, conseguiu o desvio e a bola passou rente à trave do gol defendido por De Gea. NO APAGAR DAS LUZES, O GOL

Foi no último lance da partida que o United conquistou a vitória. Aos 48 minutos, Martial enfiou para Cavani, que, dentro da área, cruzou rasteiro para Rashford. Sozinho e sem goleiro, o camisa 10 garantiu mais três pontos para os Red Devils na tabela.SEQUÊNCIA

Agora, o Manchester United volta a campo no dia 04 de fevereiro, às 17h (de Brasília), contra o Middlesbrough, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Já o West Ham enfrenta o Kidderminster Harriers no dia 05, às 9h30 (de Brasília), pela mesma competição.